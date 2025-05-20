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三百年歷史嘉義「道爺圳」上游景觀環境再造啟用

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自嘉義市政府
照片取自嘉義市政府

擁有三百年歷史的嘉義道爺圳，嘉義市政府歷經兩階段、歷時三年的整體改造後，煥然一新。19日於現地舉辦「嘉義市道爺圳上游景觀環境改善工程」竣工典禮，由嘉義市長黃敏惠與貴賓共同啟用，道爺圳再造結合生態工法、低碳建材與綠化植栽，並融入文化藝術打造「道將圳文學步道」，成為融合低碳永續、文化藝術的水岸綠廊道，也為建城320+1年的嘉義市再添文化地景新亮點。

黃敏惠市長表示，回顧前年的糯米橋整建完成後，市府持續向上游推進整治工程，來到今天的道爺圳再造，這一路不只是硬體環境的改善，市府團隊跨局處合作將文化、人文與自然價值的重現。道爺圳是嘉南平原具悠久歷史的重要水利設施之一，見證嘉義市農業與交通的發展，然而隨著時代變遷，道爺圳已不再肩負灌溉重任，甚至出現景觀雜亂、水岸環境簡陋的問題。此次再造不僅讓水道與景觀重新連結，讓這條歷史悠遠的水圳不再僅止於灌溉功能，更延續為一條兼具治水、美學與文化意涵的水岸廊道。

黃敏惠市長提到，道爺圳與嘉義農業發展息息相關，早年能有道爺圳、將軍圳等灌溉系統，是諸羅縣知縣周鍾瑄等先賢為嘉義市打下基礎，值得後人珍惜。一座城市可以靠硬體建設變得壯大，但文化能讓城市變得更偉大。特別感謝中研院院士李豐楙擔任「文學步道」策展總監，將文學作家作品重新整理匯集，再由書法家余碧珠老師以墨筆呈現，雕刻於步道沿線的詩牆與竹簡，讓這裡成為融合自然、人文與藝術的靜謐空間，這不僅是空間的打造，更是城市精神的延續。

中研院院士李豐楙表示，非常開心回到故鄉嘉義，看到道爺圳蛻變成充滿文化氛圍的文學步道，更是別具意義。回憶過去這一帶曾被稱為「草地尾」，當年人煙稀少、夜裡一片漆黑，充滿荒涼感。如今在勇媽黃敏惠市長帶領市府團隊進行整體改造後，不僅環境大幅改善，更注入文學與藝術的靈魂，讓這裡不再只是「草地尾」，而是成為值得驕傲的「文學步道」。嘉義市是畫都、文化之鄉，曾孕育出如林玉山等知名畫家與師聖典範。很榮幸受邀參與相關文學內容的整理與研究，透過嘉義多位文人的作品，感受這座城市的文化底蘊與歷史深度。

工務處蘇文崎處長表示，設計理念以永續、再造為核心，針對道爺圳排水及水岸景觀進行改造，採用環保低碳材料與生態工法，並透過植栽綠化提升水岸生態價值，將永續融入城市治理。為了提供民眾更舒適的休憩環境，打造全長400公尺的人行步道串聯糯米古橋、彌陀映月橋及綠映水漾公園等地標景點，引領民眾更願意參與步行的淨零低碳綠色休閒體驗，沿途特別以創新的木造技術與木構工法設計施作休憩涼亭、跨渠木構橋，展現新舊融合的「木都」意象，邁向「木都3.0－新式木構造」的永續城市目標。

聚傳媒

永續 文學 嘉義

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