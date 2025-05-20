台南擺脫6都肥胖比例最高城市 推升級版運動健康護照

台南市已擺脫6都肥胖比例最高城市的名聲，市政府今推出升級版「台南運動健康護照計畫」，以「愛哩健康」為口號，並與 JoiiSports 平台合作，鼓勵市民透過日常運動累積點數換取小獎勵，逐步養成規律運動習慣，讓運動融入日常生活，邁向健康幸福。

黃偉哲表示，「運動健康護照」計畫去年首度推出即深獲好評，今年再推出升級版。他說，台南曾在2022至2023年被媒體評為六都中肥胖比例最高城市，因此市府積極推動運動政策，期盼市民一同動起來，不僅自己運動，也能拉著家人一起參與。

他強調「運動嚴禁開外掛、健康不能外包」等觀念，提醒大家切勿為了兌換小禮品而找人代為參加，犧牲自身健康。目前，台南已成功擺脫六都「最胖城市」標籤，未來市府將持續透過各項計畫，打造更健康、活力的台南。

體育局表示，今年的台南運動健康護照計畫導入 JoiiSports（揪運動）App，讓市民能隨時隨地參與各項健康任務，無論是步行、跑步、量測血壓體重，甚至旅遊運動踩點，只要願意動一動、走一走，就能輕鬆累積點數，兌換好禮，還能收集象徵健康里程碑的專屬獎章。

此計畫除了有「年度走跑距離賽」、「健康護照集點任務」與「踩點集獎章活動」，並結合運動i台灣2.0計畫，建置揪團i台南專區，提供民眾多元運動活動項目選擇。

只要下載 JoiiSports App，完成註冊後於活動區點選「可加入活動」中的「114年台南運動健康護照」，依指示完成報名程序，並將個人資訊中設定居住地為台南市，即可參與後續所有精彩活動。

JoiiSports app下載連結：https://www.joiiup.com/joiisports