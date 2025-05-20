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雲林台西海口大排防洪20年未更新 災害連連今以1.5億元動工改善

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
為解決台西五港及海口村一帶的水患，水利署補助一億餘元，今天重工將整治海口大排下段及出海口防潮閘門。記者蔡維斌／攝影
為解決台西五港及海口村一帶的水患，水利署補助一億餘元，今天重工將整治海口大排下段及出海口防潮閘門。記者蔡維斌／攝影

雲林縣台西鄉海口大排盡管縣府在出海口段設置抽水機組及防潮閘門，但排洪量能不足，20多年來依舊逢雨必淹，造成鄰近養殖區和居民受災連連，縣府爭取獲水利署補助將投入1.51億改善，今天動工典禮，將增設抽水機、重建防潮閘門，預計2027年底完工，期能徹底解決水患。

海口大排源起於台西鄉五港村北側全長2.7公里，集水區面積約3.5平方公里，20多年來，縣府在大排下游及出海口段陸續設置4台抽水機組及防潮閘門，但仍難擋海水風雨，海水倒灌頻仍，遇雨成災，造成鄰近養殖區年年災損。

雲林縣府最近獲水利署補助1.36億，自有財源1500萬元將全面展開治理改善工程，今天由雲林縣長張麗善、水利署第五河川分署主任工程司吳嘉緯、立委丁學忠等人共同主持動工典禮。

縣府水利處長許宏博表示，受極端氣候影響，且多年來當地抽地下水導致地層下陷，目前下陷雖已趨緩，但累計下陷量仍超過2公尺，加上原設的抽水機組總口徑小，每秒僅能抽排4公噸水，防潮閘門也遭鹽害侵蝕嚴重，防洪效益大打折扣。

台西鄉長李文來指出，海口大排是五港地區主要疏洪水道，20多年來相關設備已老舊，每逢暴雨、颱風必淹水，還曾造成鄰近區域淹水深達60公分，淹水長達20小時不退，民眾困擾不已。

許宏博說，新建工程將設置2台大型抽水機組，屆時總抽水量將可達每秒10公噸水，大幅增加防洪能力，此外，現有的海口大排舊防潮閘門，也將拆除重建並更新相關電器設施。因汛期即將到來，所以將會先設置抽水機組，待汛期過後再施工建造新閘門。

張麗善表示，工程預計2027年底完工，預期可保護面積達413公頃，期盼完工後能改善當地阻水、防洪能力，解決長年淹水困擾。

為解決台西五港及海口村一帶的水患，水利署補助一億餘元，今天重工將整治海口大排下段及出海口防潮閘門。記者蔡維斌／攝影
為解決台西五港及海口村一帶的水患，水利署補助一億餘元，今天重工將整治海口大排下段及出海口防潮閘門。記者蔡維斌／攝影
為解決台西五港及海口村一帶的水患，水利署補助一億餘元，今天重工將整治海口大排下段及出海口防潮閘門。記者蔡維斌／攝影
為解決台西五港及海口村一帶的水患，水利署補助一億餘元，今天重工將整治海口大排下段及出海口防潮閘門。記者蔡維斌／攝影

雲林 淹水 水利署

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