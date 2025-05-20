守護海岸人工設施一再被摧毀 環團擔心台南七股潟湖成為彰濱海岸

台南市青山港汕、網仔寮汕守護著北門潟湖與七股潟湖，但不敵極端氣候及颱風的風暴潮，持續遭到摧殘與破壞，市府正在青山港汕設置沙腸袋，台江國家公園管理處也持續以減浪柵守護沙洲。台南社大環境小組上周到現場觀察海岸變化及垃圾種類，深感人工設施微不足道，更顯魚塭溼地保護，避免開發的重要，且應列為一級防護區，並協助蚵農做好產業轉型。

台南市水利局長邱忠川表示，日前水利署有邀集相關單位討論海岸防護計畫，雖然單位性質不一，但仍需要通力合作才能發揮最大效益。南市委請成大團隊就曾文溪以北就漂沙、季風、洋流、凸堤效應等做綜合性研究，為期2年，第1年的結論是守住頂頭額汕、青山港汕、網仔寮汕是重中之重，未來會緊密與第六、第五分署合作，強化這三處沙洲的韌性，守護海岸線與七股潟湖。

邱忠川說，關於曾文溪以北的海岸防護建議很多，包含設置離岸堤等，但不論是哪種方式，都必須先做好相關研究，包括數值模擬、水工模型等，有了完整的數據及評估，才能對症下藥。南市府會做好基本功，絕不會落後。

台南市曾文溪以北的海岸線，隨著沙灘後退等影響，許多防風林難擋海浪沖息陸續枯死，以國聖燈塔附近最為嚴重，而七股潟湖與北門潟湖是許多漁民、蚵農賴以維生的養殖區，卻也因潟湖外的青山港汕、網仔寮汕抵擋不住海浪等影響，加上淤積，北門潟湖在退潮時已如沙灘，而七股潟湖淤積情形也加重，雖有疏濬，但仍敵不過過自然的力量，環團擔心再過幾年，七股潟湖將成彰濱海岸景象。

台南社大環境小組到北門、七股、將軍海濱調查海廢及記錄海岸變化，其中青山港汕近幾年頻遭風暴潮掃過，防風林早已死光光，市府以沙腸袋守護，但沙腸袋久了質劣，加上漂流物襲打也會破裂而流失，失去功能，市府目前正進行灌袋，重築防護線。

研究員晁瑞光說，坐船來到網仔寮汕，以往進入碼頭，要穿過防風林才能見到海，現在因北側防風林因之前遭衝破，而去年新築的防浪柵也在颱風時遭暴風潮破壞，少了防護，現在到了碼頭已幾乎可見海。也看到了防浪柵的工程繼續再做，但看到北側防風林部分已枯死。

另，七股雷達站處，過去是一片潟湖，如今退潮，已幾乎是沙灘，僅剩約100多公尺水域。透過空拍機俯視大北門區整個海岸，這些人工干預作為卻顯得微不足道，只是在減緩沙洲、潟湖不見的時間。

晁瑞光表示，台南臨海地區許多魚塭、濕地遭到開發，紅樹林及人工植林遭無情砍除，闢為工業區、設置光電，讓守護海岸的防護線遭到破壞，未來應有效保護這些魚塭溼地，列為一級防護區。