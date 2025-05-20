她揪友實踐「林俊憲看板酒精路跑」 2.1公里遇15個看板

曾代表台灣民眾黨參選台南市議員的黨代表江明宗有資訊專長，他製作「台南看板地圖」，整理出民進黨立委林俊憲在台南市的看板累計已達595面；IG粉絲有6.4萬的網紅荒姨前天號召朋友實踐「林俊憲看板酒精路跑」，影片推出後，林俊憲本人也留言回應。

江明宗表示，製作地圖就是因為覺得這樣多的看板影響市容，才號召各地志工幫忙拍攝與蒐集，在地圖上點選空白處就可以開始上傳新看板位置，目前「台南看板地圖」統計林俊憲有595面、民進黨立委陳亭妃有315面。

江明宗在本月10日曾在臉書粉絲專頁提出「林俊憲看板酒精路跑」的想法，他表示「規則是看到看板就得乾一杯」，可以想像畫面是一群跑者衝出起點，沒跑幾步就看到一座巨大的林俊憲看板，底下擺滿各式酒瓶—這不是補給站，是酒給站，跑者一邊跑一邊乾杯。

前天晚間網紅荒姨號召朋友實踐「林俊憲看板酒精路跑」，要從台南高商走到林俊憲服務處，全長2.1公里，一行共7個人走了約40分鐘，除了荒姨懷孕不能喝酒外，其他6名男生都參與活動；最後總計遇到15個看板，6人共喝了22杯，1位陣亡。

荒姨表示，路跑規則是「1.看到林俊憲看板就要喝；2.獨照版喝一杯；3.合照版喝2杯；4.俊憲有戴眼鏡版喝3杯」，只見6名男生邊走邊說「俊憲我真的服了你」、「我連我爸媽都不怕了，我就怕俊憲」，眾人最短是走20秒就又看到林的看板。

荒姨昨天將晚間7時許將「林俊憲看板酒精路跑」影片PO上臉書、IG及Threads，在脆上目前已經有1.6萬人按讚，逾900則留言；她受訪指出，會舉辦是因為在脆看到有人開玩笑說，舉辦林俊憲酒精路跑會不會喝到掛，但沒看到有人實測，她就揪朋友來試試看。

荒姨表示，這樣舉辦一次讓身體蠻類的，因為已經懷孕七個月，之後應該不會再舉辦；她建議，要玩的避開東區，不然會很慘。原始影片請見：https://www.threads.com/@hhhuangyiii/post/DJ1TYfoTniw

荒姨影片引來林俊憲留言，「我可以推薦更高難度的路線，盡量讓每個人都倒，不過⋯身體要顧啊！」林俊憲表示，看完覺得自己不走一次實在說不過去，不過他不能喝酒，一喝就過敏，用深蹲來代替，大家覺得如何？順便跟大家談談每面看板背後的由來！要不要跟他一起挑戰round 2？

網友紛紛留言「有勇者要挑戰東區的嗎？徵求勇者」、「在台南我出門時媽媽遛狗時媽媽拿給我林俊憲扇子，我走到公園時有兩個人也拿著林俊憲扇子在揮蚊子…他真的無所不在」、「一路喝到掛」、「開高速公路只要看到林俊憲就知道台南到了」、「那天認真看了一下我家週邊，一公里內都走不出去」。

江明宗以網路笑話描述林俊憲看板數量指出，一對情侶在巨大的林俊憲看板陰影下分手後，震驚又傷心的男生不論怎麼走，每個角落都有林俊憲的看板，最後他崩潰的跪地痛哭，「在台南，無論你逃到哪裡，都逃不開林俊憲的陰影。」

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