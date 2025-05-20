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雲林斗六取締人行道占用 斗六西市場周邊成下波取締重點
雲林縣斗六市公所一年來已取締500多件汽機車占用人行道，並舉報40多件私人物品占用，但持續有民眾違規占用人行道，市公所今與警方在外環道進行大規模取締，宣示將每周巡查、取締，把人行道空間還給行人，並預告下一清道重點為斗六市西市場周邊。
斗六市公所爭取內政部國土署提升道路品質前瞻計畫補助，去年在外環道完成逾7公里長的人行道拓寬兼停車及公共設施帶改善，讓行人能安心在人行道行走，但完工不久，即發現有民眾占用人行道，一年來已取締500多件汽機車占用，並舉報40多件私人物品占用。
近日人行道違停與雜物占用情況日趨嚴重，為有效改善現況，市公所今與雲林縣警察局斗六分局、斗六清潔隊擴大清道行動，針對市區與外環道路熱點區域進行違規汽機車拖吊、雜物清除與現場宣導。
市長林聖爵表示，市公所宣示公共空間回歸公眾使用，公權力不容挑戰，接下來每周都會派員巡查及取締，強力清除，並預告下一清道重點為斗六市西市場周邊，但現場有商家反映考量經營需求，希望能有彈性空間。
市公所公用課表示，根據道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款，任何人在道路（包括人行道、騎樓）上堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，除責令行為人即時停止並消除障礙外，可處行為人或其雇主1200元以上2400元以下罰鍰。
因近期正辦理斗六市西市場道路排水改善工程，為確保工程順利進行與交通順暢，將同步加強周邊區域交通秩序管理，優先針對市場周圍整頓，包含大同路、中山路、西平路及民生路等主要幹道拖吊與違規取締作業，後續將逐步擴大至全市範圍，建立長效的管理與稽查機制。
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