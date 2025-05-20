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文化路夜市太早擺攤影響交通 議員：不能為了觀光犧牲市民權益

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市文化路夜市第三信用合作社及旁邊的慈光幼兒園前路段是熱門擺攤點。記者李宗祐／攝影
嘉義市文化路夜市第三信用合作社及旁邊的慈光幼兒園前路段是熱門擺攤點。記者李宗祐／攝影

嘉義市議員蔡坤叡上午質詢市府建設處，文化路夜市為嘉市帶來夜市經濟，但有些攤商下午2、3點就來擺攤，影響周邊交通；蔡坤叡說，不能為了觀光而犧牲嘉義市民原有的權益。建設處長田長沛表示，會加強管理、宣導。

蔡坤叡表示，日前市府召集會議擬於連假期間將文化路夜市提前1小時擺攤，管制時間平日晚上7點到11點，連假期間晚上6點到11點，給予攤商擺攤時間是從下午5點開始，但是有些攤商提早在下午2、3點即設攤。

蔡坤叡說，文化路也是嘉義市主要道路之一，2、3點就來擺攤勢必影響周邊交通秩序，尤其文化路上的慈光幼兒園、第三信用合作社，這時候還有民眾到銀行洽公，也收到不少家長陳情，擺攤時常造成他們接送孩童放學不便、阻礙上下班出入。

蔡坤叡說，並不是不讓攤商們做生意，希望遵守遊戲規則。文化路夜市攤販確實為嘉義市帶來非常大觀光效益，可是不能因此而犧牲嘉義市民原有的權益。

建設處長田長沛表示，會加強宣導、管理。

嘉義市議員蔡坤叡表示，文化路夜市攤販為嘉義市帶來觀光效益，但是不能因此而犧牲嘉義市民原有的權益。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員蔡坤叡表示，文化路夜市攤販為嘉義市帶來觀光效益，但是不能因此而犧牲嘉義市民原有的權益。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府建設處長田長沛答詢，會加強輔導、管理。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府建設處長田長沛答詢，會加強輔導、管理。記者李宗祐／攝影

攤商 夜市 嘉義

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