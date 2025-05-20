文化路夜市太早擺攤影響交通 議員：不能為了觀光犧牲市民權益

嘉義市議員蔡坤叡上午質詢市府建設處，文化路夜市為嘉市帶來夜市經濟，但有些攤商下午2、3點就來擺攤，影響周邊交通；蔡坤叡說，不能為了觀光而犧牲嘉義市民原有的權益。建設處長田長沛表示，會加強管理、宣導。

蔡坤叡表示，日前市府召集會議擬於連假期間將文化路夜市提前1小時擺攤，管制時間平日晚上7點到11點，連假期間晚上6點到11點，給予攤商擺攤時間是從下午5點開始，但是有些攤商提早在下午2、3點即設攤。

蔡坤叡說，文化路也是嘉義市主要道路之一，2、3點就來擺攤勢必影響周邊交通秩序，尤其文化路上的慈光幼兒園、第三信用合作社，這時候還有民眾到銀行洽公，也收到不少家長陳情，擺攤時常造成他們接送孩童放學不便、阻礙上下班出入。

蔡坤叡說，並不是不讓攤商們做生意，希望遵守遊戲規則。文化路夜市攤販確實為嘉義市帶來非常大觀光效益，可是不能因此而犧牲嘉義市民原有的權益。