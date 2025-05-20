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嘉義水上公共托嬰中心動土 可收托40名嬰幼兒

中央社／ 嘉義縣20日電

前瞻計畫補助嘉縣興建水上公共如親托嬰中心工程今天動土，預計115年底完工，提供40名2足月至未滿2歲嬰幼兒收托服務。縣府說縣內公共收托機構不足，正努力增設舒緩家長壓力。

位於水上國小後方水上如親公共托嬰中心新建工程今天舉行動土祈福典禮，縣長翁章梁、社會局長張翠瑤、水上鄉長林緗亭、璿宿上天宮主委賴相全及各級民意代表共同參與。

翁章梁接受媒體聯訪表示，水上鄉人口約4.7萬人，其中0至2歲嬰幼兒約360人，目前只有一間收托12名嬰幼兒的公共托育家園，縣府因此爭取中央前瞻計畫補助新台幣3000萬元，自籌1000萬元，共斥資近4000萬元建置水上如親公共托嬰中心，提升公托量能。

林緗亭說，公共托嬰中心用地原本地目是要蓋活動中心，但需經土地使用變更、送內政部同意後才能興建，所以從2年半前開始籌劃，至今天才動土，預計115年底完工，116年第1季開放招生，提供40名2足月至未滿2歲嬰幼兒收托服務。

社會局表示，嘉義縣0至2歲幼兒約4400名，縣府從110年起推動設置公共托育機構，目前設置7家公共托育家園與2家托嬰中心，總共才能收托152名幼兒，托育量能嚴重不足。

不過，布袋與中埔如親公共托嬰中心將於今年開辦，並配合民雄社會住宅一同設置托嬰中心；鹿草馬稠後工業園區托嬰中心亦在興建中；應大林幼兒需求，已動工擴建托育家園為托嬰中心；預計明年將新增約200個收托名額，舒緩家長壓力。

林緗亭 托育 托嬰

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