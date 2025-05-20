520我愛你 嘉義市13對新人登記結婚

今天是520諧音「我愛你」代表承諾也視為愛情象徵，更是結婚登記熱門日子；上午嘉義市有13對新人選在今天登記結婚，市府送上賀卡、金鏟子和雙囍對杯，戶政事務所內布置了專門的拍照打卡區，讓新人們留下珍貴的回憶，也為這一天增添更多溫馨和感動。

市長黃敏惠表示，嘉義市是座充滿幸福的小城市，願新人們的愛，在這座城市裡開出最燦爛的花。市府為讓想結婚的新人們安心成家，放心生小孩，祭出多項好康措施；舉辦單身聯誼活動、市民集團婚禮、生育津貼每胎3萬元，還有托育補助及育兒津貼等。去年推出5項婦幼健康補助方案，包括孕婦產前檢查最高補助3500元、育齡癌友凍卵補助3萬5000元及凍精補助8000元、新生兒罕見疾病自費篩檢補助1000元、提供弱勢嬰幼兒免費口服輪狀病毒疫苗、補助孕婦乘車券4500元等。

今天於東區戶政事務所登記的新人楊先生與陳小姐分享，兩人是國中同班同學，但畢業後卻沒有繼續聯絡。直到出社會後楊先生帶著狗狗來到女方經營的寵物美容店才又彼此熟絡起來。陳小姐說，兩人交往3年多，特別選在520這天登記，也是希望留下難忘的紀念與回憶。

市府準備「祝福賀卡」、以及嘉義市城隍廟及九華山地藏庵贊助象徵祝福新人好孕 （運）連連、增「鏟」報國「金鏟子」和「雙囍對杯」，送給在520這個特殊日子登記結婚的新人，祝福有情人終成眷屬。