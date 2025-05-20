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減少外銷關稅影響 黃偉哲與學童共進午餐大啖台灣鯛
為減少美國關稅波動對台灣鯛外銷影響，台南市政府鼓勵學校將台灣鯛納入學校午餐食材，市長黃偉哲今中午也到麻豆國小視察，並與學童共進午餐，希望在照顧漁民的同時，也讓學童吃得健康美味又營養。
黃偉哲表示，台南是台灣鯛最大養殖產地，台灣鯛不僅營養美味，且魚刺少適合長者和孩童食用，不論蒸、煮、紅燒、油炸都適合，甚至夜市裡也有鹽烤台灣鯛，顯現國人對台灣鯛的熱愛，很開心能在國小營養午餐菜單中納入台灣鯛，讓孩童的營養午餐更加營養充沛、美味加倍。
農業局提到，台南台灣鯛去年外銷量約1萬6860公噸，產值上看5776.5萬美元，主要外銷國家為美國約占78.6%，其次為澳大利亞、加拿大及沙烏地阿拉伯等，因應近期國際關稅波動幅度大，對台灣外銷導向農產作物造成潛在衝擊，因此鼓勵學校午餐使用台南在地台灣鯛。
教育局也說，學校營養師會依據教育部「學校午餐食物內容及營養基準」設計菜單，每月至少供應2次以上魚類或海鮮，此次也特別精選15道台灣鯛料理，製作成食譜並公開於「台南市學校午餐教育資訊網站」，鼓勵學校午餐使用台灣鯛，也讓學生從小認識在地海鮮。
其中，麻豆國小作為校園午餐中央廚房，每日供應周邊8所學校逾2460名師生午餐，營養師王思翰表示，今天供應的午餐菜色包括糙米飯、蒲燒鯛魚、米血大黃瓜、有機高麗菜、玉米濃湯與蘋果，蒲燒鯛魚就運用到台灣鯛，也都是學生喜愛的菜色。
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