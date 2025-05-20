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在告別式中捐贈 台南7旬婦生前辛勞存錢只為捐救護車

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南白河70多歲的林蕭秀碧婦人，一生勤儉為善，生前最大的心願就是捐贈救護車，子女今在其告別式中完成其遺願，也讓捐贈儀式見證這份遺愛的傳承。圖／南市消防局提供
台南白河70多歲的林蕭秀碧婦人，一生勤儉為善，生前最大的心願就是捐贈救護車，子女今在其告別式中完成其遺願，也讓捐贈儀式見證這份遺愛的傳承。圖／南市消防局提供

家住台南白河70多歲的林蕭秀碧婦人，用一生的節儉與辛勞，默默耕耘，更時常凌晨天還未亮，就在整理資源回收物資，一點一滴存下辛苦錢，孰料，本月初外出後卻不幸離世，讓子女都相當不捨，而林蕭秀碧生前最大心願是捐贈1輛救護車，子女也在今告別式中完成母親的宏願。

據了解，林蕭秀碧生活相當簡約節儉，時常一碗清粥、一杯豆漿就能解決一餐，子女也常擔憂其飲食方式不夠營養，為她添加飯菜，但卻會被林蕭秀碧婉拒，笑著說「這樣就很好了」；林蕭秀碧一生樸實卻充滿行動力，平時會到田裡巡視農作物，有時則會撿拾資源回收物販售，穿梭在大街小巷中，鄰里對她的身影都不陌生。

林蕭秀碧的子女長大後都有各自的成就，經濟上也無需擔憂，不過她仍堅持辛勞付出，一點一滴存下辛苦錢，卻對存錢目的隻字未提，直到去年才偶然向家人透露想捐贈救護車的宏願，雖然經費與存款有差距，但林蕭秀碧沒有放棄，更堅持不要晚輩合資，想獨自達成心願。

孰料，今年5月初，林蕭秀碧外出後遲未返家，家人著急報案四處找尋，但尋獲時林蕭秀碧已倒臥路旁成為冰冷的屍體，讓家人相當悲慟與不捨；子女為完成其生前所許捐贈救護車宏願，特別合資補足資金，今在告別式中捐贈救護車，由第一救災救護大隊大隊長邱國禎代表受贈。

消防局表示，林蕭秀碧女士用一生的堅持與愛心，為社會樹立最美的榜樣，該輛救護車，不只是交通工具，更是其愛心的化身，將在未來守護無數人的生命，成為市民急難救護的重要力量，延續生命的希望。

市議員王宣貿也說，林蕭秀碧老夫人用默默行善詮釋大愛，後續這輛救護車未來每一次的鳴笛出勤，都是其對這片土地深深的愛，婦人雖已離世，但相信她的愛與精神，將永遠留存在台南、留在人們心中。

救護車 家人 子女

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