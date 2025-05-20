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影／台南捷運深綠線可行性研究議會今通過 藍線拚明年動工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市交通局長王銘德感謝議會的支持，原則同意捷運深綠線可行性研。記者吳淑玲／攝影
台南市交通局長王銘德感謝議會的支持，原則同意捷運深綠線可行性研。記者吳淑玲／攝影

台南市交通局今天到市議會進行「捷運深綠線可行性研究」報告，獲議員和議會原則同意，待取得議會同意函，就會提送交通部，爭取加速審查，讓台南捷運路網邁出關鍵一步。

台南捷運深綠線串聯南科與沙崙科技雙核心，全長約21.3公里，採高架跨座式單軌系統，沿高鐵橋下往北延伸，行經歸仁、永康、新化、新市、南科，終點銜接台鐵善化站，並規劃設置14座車站及1座善化機廠。該線將有效串聯南科與沙崙綠能科學城兩大產業園區，打造交通科技走廊，對於提升沿線地區發展潛力具有重要意義。

交通局長王銘德表示，深綠線全長約21公里，設14站採高架跨座式單軌系統，沿高鐵橋下北上，串聯歸仁、永康、新化、新市及南科，終點接台鐵善化站，工程預算估逾962億元。

王銘德說，先前地方說明會期間，民眾對與新化服務的連結，未來台鐵針對南科廠商憂心的震動問題，交通局已邀請南科管理局加入研究團隊；未來進入環境影響評估時，噪音與振動將是重點審查項目，局方將針對門檻值與監測機制提出具體對策。

對於議員關注財務狀況，王銘德說，台南捷運優先路網共規畫6條路線，有3條完成可行性研究在交通部審查，加上深綠線經費粗估約3000億元，後續將依工程進度需求，和財主單位根據市府財政狀況排列優先順序，分年編列。

台南捷運進度最快是一期藍線，王銘德說，藍線綜合規畫已在行政院國發會開過會，修正後報告正送行政院審議，相信很快可以核定，並同步進行基本設計同步。王銘德透露，市府採統包發包模式，國際有數家單軌技術廠商希望和國內營造廠商合作，希望今年底完成設計，明年上半年能夠找到廠商、下半年動工。

台南捷運深綠線沿著高鐵橋下道路台39線至高鐵站，與藍線延伸連結，14站預計站址為，包括歸仁、大廟、新化崙頂、新化中山路口、新化北勢、新市台1線、新市社會住宅、民生路轉新港社大道、南科管理局、南科九路、FG特定區、善化戶政事務所（駐車場）、善化高中、善化火車站。

台南台南捷運深綠線主要沿著高鐵橋下道路（台39線），串聯南科與沙崙綠能科學園區。記者吳淑玲／攝影
台南台南捷運深綠線主要沿著高鐵橋下道路（台39線），串聯南科與沙崙綠能科學園區。記者吳淑玲／攝影
台南捷運深綠線串聯南科與沙崙綠能科學園區。圖／取自台南捷運工程處
台南捷運深綠線串聯南科與沙崙綠能科學園區。圖／取自台南捷運工程處
台南捷運深綠線全線長21.4公里，沿途預計設14個車站。記者吳淑玲／翻攝
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捷運 台南 南科

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