嘉義縣水上如親公共托嬰中心動土 2027年開放招生40人
嘉義縣公共托育、托嬰資源不足，2021年起設置7家公共托育家園及2家托嬰中心，共收托152名嬰幼兒，今年再斥資4000萬元在水上鄉新建如親托嬰中心，縣長翁章梁今天參加動土典禮，預計明年底完工，2027年第1季開放招生，收托2足月至未滿2歲嬰幼兒，名額40人。
內政部人口統計資料截至今年4月底，嘉義縣0至2歲嬰幼兒人數為4432人，但全縣公托僅能收托152名嬰幼兒，縣府爭取前瞻經費補助新建水上鄉如親托嬰中心，鄉長林緗亭、議員王啟澧、江佩曄、黃榮俊、詹琬蓁、賴瓊如今也參加動土典禮。
翁章梁說，雙薪家庭父母忙於工作，小孩由長輩、保姆或托嬰中心幫忙照顧，目前嘉義縣公托資源不足，很多人都在排隊，向中央爭取前瞻經費3000萬元，再加上自籌1000萬元，打造水上如親托嬰中心，逐步提升公托量能。
林緗亭說，水上鄉人口4.7萬人，0至2歲嬰幼兒540人，現有柳仔林公托家園僅能收托12名嬰幼兒，盤點水上鄉閒置空間，將社教用地辦理都市計畫變更用途，申請取得建築執照，興建1層樓建築物，未來可收托40名2足月至2歲嬰幼兒。
林緗亭也說，水上如親公共托嬰中心預計明年底完工，2027年第1季開放招生，每月費用為1萬2000元，扣掉中央補助每人7000元，家長只需負擔每月5000收托費用，盼盡速落成啟用，減輕家長照顧與經濟壓力。
社會局表示，2021年起已設置7家公共托育家園及2家托嬰中心，共可收托152名幼兒。今年陸續開辦布袋鎮、中埔鄉如親公共托嬰中心，民雄鄉社會住宅托嬰中心、馬稠後工業園區托嬰中心正在興建，預計明年可增約200個收托名額，減輕家長照顧壓力。
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