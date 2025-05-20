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台南永康全民運動館開工 2億打造全齡運動新地標

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市府斥資2億元興建永康區全民運動館已開工，預計明年中完工。圖／南市體育局提供
南市府斥資2億元興建永康區全民運動館已開工，預計明年中完工。圖／南市體育局提供

為實踐「運動城市、幸福臺南」的願景，提供民眾優質、舒適、安全的運動環境，南市府斥資2億元興建永康區全民運動館已開工，預計明年中完工。體育局表示，將建立一個全面且多功能的運動園區，未來將由專業團隊營運管理，打造地區運動、休閒、社交的新據點。

市長黃偉哲表示，永康區是南市人口最多的行政區，長期以來對運動設施的需求殷切，市府自籌2億元，在忠孝路上「忠孝運動公園」內興建全民運動館，周遭也是二王重劃區，作為整個區域的核心設施，整合既有棒壘球場，同時與戶外景觀結合規劃共融遊戲場，達到全齡運動目標，未來整體生活環境將大大提升。

體育局長陳良乾說，近年工程長期有缺工缺料問題，工程發包作業已成為嚴峻的任務，永康區全民運動館興建在歷經2次流標，經重新檢討並追加預算至2億後順利發包，已在5月12日開工。規畫地上2層空間，設置多功能教室、體適能中心、可作為羽球、籃球使用的綜合球場等多項運動空間，並規畫共融遊戲場，打造全面且多功能的運動園區。

體育局表示，目前南市全民運動館已陸續推動施工，安南區及新營區持續施工中，仁德區及南科也預計今年動工，5座全民運動館打造優量運動環境、提升市民運動風氣，將成為社區活動、比賽與文化交流的重心，是邁向健康城市的重要里程碑。

體育 重劃區 運動

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