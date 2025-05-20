不具名婦人捐5千顆健康粽 雲林家扶新住民嘗到心滋味

一名不願具名的劉女士以15萬元購得古早粽和養生的麻香猴菇粽禮盒5千顆粽子，今天捐給雲林家扶中心的服務家庭，並也與新住民媽媽分享台灣粽的美味，以「健康粽」提醒大家要享受美味之餘也要注重養生，「健康第一」讓弱勢族也嘗到她的心滋味，新住民也吃粽思鄉， 想起故鄉的粽味。

雲林家扶中心督導王耀慶今天邀新住民媽媽品嘗台灣古早粽、養生麻香猴菇粽的雙粽好滋味，熱粽上桌，細細品嘗，唇齒之間滿是美味。兩款粽各特色，古早粽內饀金鉤蝦、魷魚、栗子、香菇、蛋黃、花生，香Q不油膩。素食的麻香猴菇粽濃郁麻油香，搭配猴頭菇、杏鮑菇、香菇、蓮子、素肉燥，口感綿密，滿是醇香。

越南阮氏顯說，越南過年才吃粽子，全家人一起包粽子，只是越南粽只包綠豆及豬肉，不像台灣粽餡料豐富，但一家人開心團聚包粽子的喜氣時光最難忘，剛嫁到台灣每年端午吃粽，特別想念越南的家人。如今來台已20年，早已融入台灣習俗，也習慣台灣粽的好滋味，還是台灣粽「卡賀呷啦」。

阮秋妝則說，早年她們北越家鄉沒吃粽子習俗，但端午節會製作「酒飯」，用糯米混和酵母做成飯糰泡酒食用，可借以除蟲保安，也有避邪除毒之意，跟喝雄黃酒一樣。

緬甸王琴芳也分享小時候媽媽做了很特別的粽子，先用香灰水泡糯米，據說能助消化，再用臘肉、香腸、火腿包起來，小時候家裡窮，買不起新鮮豬肉，所以只用肉乾包粽子；來台灣後吃到很不一樣的粽子，滿滿餡料說明台灣人都是有錢人。