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安平鼓樂踩街廟埕文化祭鬧台南 用體驗感受在地藝陣文化

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市本周日5月25日安平開台天后宮前有精彩的安平鼓樂踩街廟埕文化祭。記者鄭惠仁／翻攝
台南市本周日5月25日安平開台天后宮前有精彩的安平鼓樂踩街廟埕文化祭。記者鄭惠仁／翻攝

台南市本周日5月25日安平開台天后宮前有精彩的安平鼓樂踩街廟埕文化祭，包含市長盃龍獅鼓術錦標賽、來自各地的太鼓隊表演，以及各地廟宇、學校、團體的鼓樂藝術、舞龍、舞獅演出，精彩可期，不能錯過。

台南市鼓樂協會理事長林韻慈表示，25日上午9時由南市體育總會龍獅鼓術委員會舉辦的「市長盃龍獅鼓術錦標賽」先登場，將有南市各大舞龍、舞獅和鼓術學校的隊伍齊聚安平開台天后宮參與競技。觀賞比賽之餘，上午時段還特別安排「運動i台灣2.0『古都．鼓都』嘉年華會」，除觀看精彩的鼓術比賽，還能體驗打鼓的樂趣。活動的特色是所有的民眾都可以免費參加，感受鼓樂的震撼與趣味，並進一步了解台南的鼓樂文化。

下午1點30分起，南市鼓樂協會舉辦的鼓樂嘉年華會啟動，來自各地的太鼓團隊將齊聚安平開台天后宮，奉獻一場震撼的打擊樂盛宴，音符交織間，讓人感受到鼓樂帶來的震撼與激情。

下午4點是活動最高潮刻，由安平開台天后宮主辦的「廟埕文化祭鼓樂踩街嘉年華會」，是以在地廟宇文化為背景的鼓樂踩街，將安平的歷史文化與現代藝術巧妙結合，有10支隊伍參與踩街，分別有鳳天神鼓的轎前鼓與跳鼓的精彩演出，彰顯台南的文化特色。日本舞踊瑞秀台南教室演出精美日本舞，佳興國中太鼓隊帶來具有震撼力的太鼓表演，表現學生的精湛技藝。

另，舞之鼓太鼓團將以沖繩舞蹈鼓舞模式，帶動全場歡樂氣氛。3010極限舞弄藝術坊表演舞龍，鳳之韻旗袍協會有旗袍舞蹈演出，展現東方優雅的藝術之美。動魄醒獅帶來充滿活力的舞獅表演，台灣國際漢文化整合服務總會將呈現漢朝樣式的演出，展示台灣傳統文化的精髓。菜寮朝安宮龍之鼓表演藝術團演出電音三太子，溪洲國小森巴鼓團則是充滿節奏感的森巴鼓。

日本 天后宮 台南

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