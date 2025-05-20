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鳳梨農廢再利用 台南推示範區

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南市長黃偉哲（左一）昨出席鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，體驗製作流程。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲（左一）昨出席鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，體驗製作流程。記者周宗禎／攝影

台南市政府在鳳梨主要產地關廟推動回收示範區，昨發表成果，回收的鳳梨根莖葉製成飼料、酵素、貓砂等，飼料將出口日本，而鳳梨纖維也再製成衣服、帽子、提袋；關廟區公所表示，今年回收面積擴大至60公頃、明年80公頃，逐步推展至台南其他鳳梨產區。

承辦業者晉億實業在關廟青果市場設立回收示範區，業者解釋，鳳梨採收後，根、莖、葉及田間農膜一併回收，經初步破碎與分類，廢棄物搖身一變為高附加價值產品，例如衣物纖維、飼料添加劑等，不僅降低農業廢棄物處理成本，也創造新興就業機會，且回收作業過程中，逐步清除殘留塑膠汙染也能促進土壤健康。

晉億實業去年試營運共回收15公頃面積鳳梨根莖葉，市長黃偉哲出席鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會、展示各種鳳梨回收物的加工品，其中，「鳳梨葉」經加工可提煉鳳梨纖維，用作低碳排放、堅韌耐用的天然紡織原料，並可提供產地證明打入全球市場，「鳳梨莖」則富含天然鳳梨酵素，可製成高效能飼料添加劑。

以往農民常將鳳梨皮、根莖葉等殘餘物打碎、翻土直接回歸田間，然而腐爛時間漫長、須灑農藥防止真菌滋生，土地也要靜置180天才能再種植，粉碎過程混入農膜（PE塑膠），長期影響土壤健康，增加成本及集中採收、削價競爭等問題。

晉億實業副總經理廖竟宏說，採機械化回收，靜置掩埋期間免施打農藥，並推動全年分區輪作模式。農民收成後，僅需短暫休耕1周，即可再次種植側芽，大幅縮短靜置期，減少市場波動風險。

鳳梨 資源回收 再生技術

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