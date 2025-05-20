聽新聞
0:00 / 0:00

留住護理師 台南祭百萬獎金

聯合報／ 記者萬于甄陳雅玲／連線報導
台南市13家責任醫院預估到9月，仍有672名護理師人力缺口，衛生局昨宣布啟動「護理人員留任獎勵計畫」。記者萬于甄／攝影
台南市13家責任醫院預估到9月，仍有672名護理師人力缺口，衛生局昨宣布啟動「護理人員留任獎勵計畫」。記者萬于甄／攝影

各地護理人力荒，台南13家責任醫院預估到9月仍有672名護理師人力缺口，為此，市長黃偉哲昨宣布今年起推動「護理人員留任獎勵計畫」，經評選通過，每間醫院最高補助100萬元；有醫院院長說，若獲得會回饋給護理人員。

據統計，截至4月底，執業登記在台南市的護理人員1萬6543名，然而自2023年迄今，醫院護理人力減少98名，非醫院則增加563名，護理人員約55%轉往診所工作、10％投入長照機構。

衛生局認為，薪資待遇、工時過長、勞動環境惡劣、執業場所多元選擇等因素，護理人員才紛紛選擇離開臨床工作，為強化留任誘因，留任獎勵計畫以13家急救責任醫院已執行的友善職場措施、實施後留任成果兩大項目進行評選，以具體資源鼓勵醫院強化職場支持系統。

黃偉哲宣布獎勵計畫，並指出會努力打造尊重專業、讓護理人員能安心、專心，尊嚴投入工作的環境；佳里奇美醫院院長周偉倪說，要留才除醫院管理端願意改善職場大環境與福利條件，最重要的是大家要尊重護理人員，而若有幸能獲該筆獎勵金，會以回饋給護理人員為主。

此外，雲林口腔癌是前年縣內十大癌症死因第4名，且20鄉鎮之中元長鄉僅能藉社區設站做口腔黏膜篩檢、無醫療院所能提供此服務，縣府持續開辦口腔黏膜篩檢教育訓練，讓更多非牙科或耳鼻喉科專科醫師受訓後也能服務，日前開辦今年首場，19名縣內醫師、縣外12名醫師參加。

雲縣衛生局長曾春美說，口腔黏膜篩檢申請表單複雜，門診量大的醫師常無法配合，建請中央簡化表單。

護理師 台南

延伸閱讀

提升護理留任率 南市府「祭百萬獎金」打造友善職場

博物館節15天活動 黃偉哲：台南就是一座大博物館

嘉義市旺情夏日派對 黃敏惠和黃偉哲共推優質農產品

影／黃偉哲傳訊息邀黃敏惠參加農特展 因這句稱謂被誤為詐騙

相關新聞

鳳梨農廢再利用 台南推示範區

台南市政府在鳳梨主要產地關廟推動回收示範區，昨發表成果，回收的鳳梨根莖葉製成飼料、酵素、貓砂等，飼料將出口日本，而鳳梨纖...

留住護理師 台南祭百萬獎金

各地護理人力荒，台南13家責任醫院預估到9月仍有672名護理師人力缺口，為此，市長黃偉哲昨宣布今年起推動「護理人員留任獎...

影／貓砂、飼料、衣服...台南鳳梨農廢 再生產品這麼多

台南市府農業局、關廟區公所、晉億實業今天在關廟果菜市場倉庫發表「鳳梨廢棄物再生實踐三合一成果」，說明鳳梨廢棄物再生利用模...

嘉市道爺圳景觀環境再造 治水、美學與文化意涵的水岸綠廊道

有300年歷史的嘉義道爺圳，嘉義市政府投入3560萬元、歷經兩階段、歷時3年的整體改造煥然一新。今天下午道爺圳上游景觀環...

停車費愈來愈貴！議員盼有對策 嘉市府回應：增公有車位、奬勵闢場

嘉義市私人停車場停車費用被市民批評愈來愈貴，甚至有每小時收費100元，議員要求市府要有應對方略；市府交通處表示，多設公有...

嘉縣竹崎鹿滿菸葉倉庫 拆除重建化身日照中心

中央補助新台幣2500餘萬元拆除原公賣局嘉縣竹崎鹿滿菸葉倉庫後，新建3樓建築，設置日間照顧中心，今天啟用，這也是嘉縣第2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。