留住護理師 台南祭百萬獎金

各地護理人力荒，台南13家責任醫院預估到9月仍有672名護理師人力缺口，為此，市長黃偉哲昨宣布今年起推動「護理人員留任獎勵計畫」，經評選通過，每間醫院最高補助100萬元；有醫院院長說，若獲得會回饋給護理人員。

據統計，截至4月底，執業登記在台南市的護理人員1萬6543名，然而自2023年迄今，醫院護理人力減少98名，非醫院則增加563名，護理人員約55%轉往診所工作、10％投入長照機構。

衛生局認為，薪資待遇、工時過長、勞動環境惡劣、執業場所多元選擇等因素，護理人員才紛紛選擇離開臨床工作，為強化留任誘因，留任獎勵計畫以13家急救責任醫院已執行的友善職場措施、實施後留任成果兩大項目進行評選，以具體資源鼓勵醫院強化職場支持系統。

黃偉哲宣布獎勵計畫，並指出會努力打造尊重專業、讓護理人員能安心、專心，尊嚴投入工作的環境；佳里奇美醫院院長周偉倪說，要留才除醫院管理端願意改善職場大環境與福利條件，最重要的是大家要尊重護理人員，而若有幸能獲該筆獎勵金，會以回饋給護理人員為主。

此外，雲林口腔癌是前年縣內十大癌症死因第4名，且20鄉鎮之中元長鄉僅能藉社區設站做口腔黏膜篩檢、無醫療院所能提供此服務，縣府持續開辦口腔黏膜篩檢教育訓練，讓更多非牙科或耳鼻喉科專科醫師受訓後也能服務，日前開辦今年首場，19名縣內醫師、縣外12名醫師參加。

雲縣衛生局長曾春美說，口腔黏膜篩檢申請表單複雜，門診量大的醫師常無法配合，建請中央簡化表單。