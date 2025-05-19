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影／貓砂、飼料、衣服...台南鳳梨農廢 再生產品這麼多

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，市長黃偉哲展示各種鳳梨回收物加工品與鳳梨纖維製作的衣服帽子提袋。記者周宗禎／攝影
鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，市長黃偉哲展示各種鳳梨回收物加工品與鳳梨纖維製作的衣服帽子提袋。記者周宗禎／攝影

台南市府農業局、關廟區公所、晉億實業今天在關廟果菜市場倉庫發表「鳳梨廢棄物再生實踐三合一成果」，說明鳳梨廢棄物再生利用模式及帶來的經濟與就業效益。市長黃偉哲展示貓砂、飼料等各種鳳梨回收物加工品與鳳梨纖維製作的衣物、帽子、提袋。

關廟區公所指出，鳳梨回收示範區推動「循環經濟」理念，實現「經濟發展」與「環境保護」雙重效益。晉億實業去年試營運已回收15公頃面積鳳梨根莖葉，成功製成飼料、酵素、貓砂、鳳梨纖維，鳳梨纖維再製成衣服、地墊等等，更預計將飼料出口至日本，促進循環經濟。

區公所說，業者規畫今年年擴大至60公頃、明年80公頃，逐步推展至台南其他鳳梨主要產區，持續推動永續農業發展，讓更多農民受惠，也讓大眾對農業生產ESG有更深刻的認識。

市長黃偉哲指出，鳳梨是台南最具代表性的果品之一，然而收成後的根、莖、葉、農膜等廢棄物對於環保是一大考驗，現今由晉億實業引進最新技術回收再生，不僅讓農民減少使用農藥，還大幅縮短鳳梨田的靜置期、提高生產力、調節產量、穩定價格，可謂一舉多得。市府將持續推動相關政策，為地球環境永續貢獻一份心力。

傳統鳳梨種植除果肉其餘果皮、莖、根、葉都是廢棄物。農民通常將這些殘餘物翻土打碎後，直接回歸田間，然而因腐爛時間漫長，需撒布農藥防止真菌滋生，土地也需靜置180天才能再種植。粉碎過程混入農膜（PE塑膠），長期影響土壤健康，增加農民人力及成本負擔與集中採收、削價競爭等問題。

晉億實業在關廟青果市場設立回收示範區，副總經理廖竟宏表示，採用機械化回收，靜置掩埋期間免施農藥，並推動全年分區輪作模式。農民收成後僅需短暫休耕一周，即可再次種植側芽，大幅縮短傳統180天靜置期，靈活因應市場需求，穩定產銷價格，減少市場波動風險。

他表示，鳳梨採收後根、莖、葉及田間農膜一併回收，經初步破碎與分類後，廢棄物搖身一變為高附加價值產品，例如衣物纖維、飼料添加劑等，不僅降低農業廢棄物處理成本，亦創造新興就業機會。在回收作業過程中，逐步清除殘留塑膠汙染也能促進土壤健康，符合國際對環境永續（SDGs）及企業社會責任（ESG）日益重視的趨勢。

鳳梨葉加工可提煉「鳳梨纖維」，用作低碳排放、堅韌耐用的天然紡織原料，符合國際永續標準，並可提供產地證明，打入全球市場；鳳梨莖富含天然「鳳梨酵素」，可製成高效能飼料添加劑，有助消化、促進健康，達成無毒、環保目標。

鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，展示加工後製作的鳳梨纖維，可再製作成各種布料。記者周宗禎／攝影
鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，展示加工後製作的鳳梨纖維，可再製作成各種布料。記者周宗禎／攝影
鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，市長黃偉哲展示各種鳳梨回收物加工品與鳳梨纖維製作的衣服帽子提袋。記者周宗禎／攝影
鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，市長黃偉哲展示各種鳳梨回收物加工品與鳳梨纖維製作的衣服帽子提袋。記者周宗禎／攝影
鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，市長黃偉哲展示各種鳳梨回收物加工品與鳳梨纖維製作的衣服帽子提袋。記者周宗禎／攝影
鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，市長黃偉哲展示各種鳳梨回收物加工品與鳳梨纖維製作的衣服帽子提袋。記者周宗禎／攝影
鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，展出利用鳳梨回收物製作的貓砂商業化產品。記者周宗禎／攝影
鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，展出利用鳳梨回收物製作的貓砂商業化產品。記者周宗禎／攝影
鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，市長黃偉哲展示各種鳳梨回收物加工品與鳳梨纖維製作的衣服帽子提袋。記者周宗禎／攝影
鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，市長黃偉哲展示各種鳳梨回收物加工品與鳳梨纖維製作的衣服帽子提袋。記者周宗禎／攝影
鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，市長黃偉哲展示各種鳳梨回收物加工品與鳳梨纖維製作的衣服帽子提袋。記者周宗禎／攝影
鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，市長黃偉哲展示各種鳳梨回收物加工品與鳳梨纖維製作的衣服帽子提袋。記者周宗禎／攝影
鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，市長黃偉哲展示各種鳳梨回收物加工品與鳳梨纖維製作的衣服帽子提袋。記者周宗禎／攝影
鳳梨廢棄物再生實踐成果發表會，市長黃偉哲展示各種鳳梨回收物加工品與鳳梨纖維製作的衣服帽子提袋。記者周宗禎／攝影

黃偉哲 鳳梨 飼料 永續 廢棄物 台南

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