影／貓砂、飼料、衣服...台南鳳梨農廢 再生產品這麼多

台南市府農業局、關廟區公所、晉億實業今天在關廟果菜市場倉庫發表「鳳梨廢棄物再生實踐三合一成果」，說明鳳梨廢棄物再生利用模式及帶來的經濟與就業效益。市長黃偉哲展示貓砂、飼料等各種鳳梨回收物加工品與鳳梨纖維製作的衣物、帽子、提袋。

關廟區公所指出，鳳梨回收示範區推動「循環經濟」理念，實現「經濟發展」與「環境保護」雙重效益。晉億實業去年試營運已回收15公頃面積鳳梨根莖葉，成功製成飼料、酵素、貓砂、鳳梨纖維，鳳梨纖維再製成衣服、地墊等等，更預計將飼料出口至日本，促進循環經濟。

區公所說，業者規畫今年年擴大至60公頃、明年80公頃，逐步推展至台南其他鳳梨主要產區，持續推動永續農業發展，讓更多農民受惠，也讓大眾對農業生產ESG有更深刻的認識。

市長黃偉哲指出，鳳梨是台南最具代表性的果品之一，然而收成後的根、莖、葉、農膜等廢棄物對於環保是一大考驗，現今由晉億實業引進最新技術回收再生，不僅讓農民減少使用農藥，還大幅縮短鳳梨田的靜置期、提高生產力、調節產量、穩定價格，可謂一舉多得。市府將持續推動相關政策，為地球環境永續貢獻一份心力。

傳統鳳梨種植除果肉其餘果皮、莖、根、葉都是廢棄物。農民通常將這些殘餘物翻土打碎後，直接回歸田間，然而因腐爛時間漫長，需撒布農藥防止真菌滋生，土地也需靜置180天才能再種植。粉碎過程混入農膜（PE塑膠），長期影響土壤健康，增加農民人力及成本負擔與集中採收、削價競爭等問題。

晉億實業在關廟青果市場設立回收示範區，副總經理廖竟宏表示，採用機械化回收，靜置掩埋期間免施農藥，並推動全年分區輪作模式。農民收成後僅需短暫休耕一周，即可再次種植側芽，大幅縮短傳統180天靜置期，靈活因應市場需求，穩定產銷價格，減少市場波動風險。

他表示，鳳梨採收後根、莖、葉及田間農膜一併回收，經初步破碎與分類後，廢棄物搖身一變為高附加價值產品，例如衣物纖維、飼料添加劑等，不僅降低農業廢棄物處理成本，亦創造新興就業機會。在回收作業過程中，逐步清除殘留塑膠汙染也能促進土壤健康，符合國際對環境永續（SDGs）及企業社會責任（ESG）日益重視的趨勢。