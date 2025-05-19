嘉市道爺圳景觀環境再造 治水、美學與文化意涵的水岸綠廊道

有300年歷史的嘉義道爺圳，嘉義市政府投入3560萬元、歷經兩階段、歷時3年的整體改造煥然一新。今天下午道爺圳上游景觀環境竣工啟用典禮；黃敏惠表示，道爺圳再造讓水道與景觀重新連結，兼具治水、美學與文化意涵的水岸廊道。

黃敏惠表示，道爺圳是嘉南平原具悠久歷史的重要水利設施之一，見證嘉義市農業與交通的發展，然而隨著時代變遷，道爺圳已不再肩負灌溉重任，甚至出現景觀雜亂、水岸環境簡陋的問題。再造不僅讓水道與景觀重新連結，讓這條歷史悠遠的水圳不再僅止於灌溉功能，更延續為一條兼具治水、美學與文化意涵的水岸廊道。

嘉義市宣信國小學童2021年發起「糯米橋築夢計畫」，期盼能改善道爺圳排水及糯米橋周邊環境，嘉義市府聽到小朋友的心聲後啟動圓夢計畫，籌措預算獲市議會通過，於2022年至2023年執行第1階段工程，讓糯米橋風華再現，宣信國小也因此榮獲2023年首屆「台灣永續教育獎」、2024年行政院「國家永續發展教育類」入選獎及今年「地球解方—永續教科書2025永續教育行動評選」學校獎，成為水利設施改造工程結合社區文化資產維護、永續教育、地方創生、城市美學的成功案例。

工務處處長蘇文崎表示，第2階段工程於2024年啟動，設計理念以永續、再造為核心，針對道爺圳排水及水岸景觀進行改造，採用環保低碳材料與生態工法，並透過植栽綠化提升水岸生態價值，將永續融入城市治理。