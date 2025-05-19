快訊

新北三峽北大國小78歲老翁疑駕車暴衝 最新受傷名單曝光

疑高齡汽車駕駛突暴衝...新北三峽北大國小嚴重車禍 4人命危、16人傷

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

聽新聞
0:00 / 0:00

疑因地下電纜故障 台南東區、永康區671戶無預警停電

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南市東區、永康區部分路段今下午3點多傳出無預警停電，正值炎炎夏日期間，引發不少民眾哀嚎，對此，台電台南區處說明，今下午3點16分因地下電纜故障，引起約671戶受影響停電，獲報後已派員搶修，目前復電546戶，仍有125戶停電搶修中。

台南東區大學路、東門路一段、長榮路一段及永康區中華路一帶，今下午3點多突無預警停電，且下午溫度高達33度，東區、永康區多數是辦公大樓，上班族直喊「熱爆了！」，有民眾更在網路po文質問，「天啊！現在是又犧牲了那一種動物呀？」，引發議論。

台電台南區處說明，今下午3點16分因地下電纜故障，引起東區大學路、東門路一段、長榮路一段及永康區中華路一帶停電，受影響戶數約671戶，事發後已立即出動人員搶修，隔離故障區間及轉供復電後，下午4點15分復電約546戶，目前仍停電125戶。

台電台南區處也強調，現已加派人力進行搶修中，造成民眾不便，台電深感抱歉。

台電 台南 停電

延伸閱讀

林俊憲爭取前瞻近20億元 南市再建4座立體停車場

台南市東區巴克禮紀念公園夢湖出現浮屍 嚇壞晨運民眾

核三廠停役高雄接連停電民眾罵翻 台電這麼說

連警局也停電…高雄鹽埕區、苓雅區深夜電纜故障 今清晨全數復電

相關新聞

停車費愈來愈貴！議員盼有對策 嘉市府回應：增公有車位、奬勵闢場

嘉義市私人停車場停車費用被市民批評愈來愈貴，甚至有每小時收費100元，議員要求市府要有應對方略；市府交通處表示，多設公有...

嘉縣竹崎鹿滿菸葉倉庫 拆除重建化身日照中心

中央補助新台幣2500餘萬元拆除原公賣局嘉縣竹崎鹿滿菸葉倉庫後，新建3樓建築，設置日間照顧中心，今天啟用，這也是嘉縣第2...

社區閱讀與文化交流新據點 嘉縣梅山圖書館煥新登場

在嘉義縣政府及梅山鄉公所投入350萬元支持下，梅山鄉立圖書館進行閱讀空間改造，今天以嶄新面貌重新開館。縣長翁章梁表示，未...

林俊憲爭取前瞻近20億元 南市再建4座立體停車場

立委林俊憲為緩解台南市東區、後火車站、永康及佳里市區的停車問題，向中央爭取前瞻補助近20億元，將陸續興建東區東停28、東...

120秒抽乾一座標準游泳池 台南安南區抽水機組再擴增

時序即將進入梅雨季節，南市府水利局為改善安南區本淵寮社區及溪心寮社區長期積淹水問題，投入2.13億經費，除興建淵中抽水站...

嘉義市月桃故事館 打造食農基地

嘉義市政府串聯觀光工廠月桃故事館的月桃花祭，合作打造「嘉義食農教育基地」，業者將提供免費場地作為平台，市長黃敏惠昨主持啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。