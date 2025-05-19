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疑因地下電纜故障 台南東區、永康區671戶無預警停電
台南市東區、永康區部分路段今下午3點多傳出無預警停電，正值炎炎夏日期間，引發不少民眾哀嚎，對此，台電台南區處說明，今下午3點16分因地下電纜故障，引起約671戶受影響停電，獲報後已派員搶修，目前復電546戶，仍有125戶停電搶修中。
台南東區大學路、東門路一段、長榮路一段及永康區中華路一帶，今下午3點多突無預警停電，且下午溫度高達33度，東區、永康區多數是辦公大樓，上班族直喊「熱爆了！」，有民眾更在網路po文質問，「天啊！現在是又犧牲了那一種動物呀？」，引發議論。
台電台南區處說明，今下午3點16分因地下電纜故障，引起東區大學路、東門路一段、長榮路一段及永康區中華路一帶停電，受影響戶數約671戶，事發後已立即出動人員搶修，隔離故障區間及轉供復電後，下午4點15分復電約546戶，目前仍停電125戶。
台電台南區處也強調，現已加派人力進行搶修中，造成民眾不便，台電深感抱歉。
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