聽新聞
0:00 / 0:00
停車費愈來愈貴！議員盼有對策 嘉市府回應：增公有車位、奬勵闢場
嘉義市私人停車場停車費用被市民批評愈來愈貴，甚至有每小時收費100元，議員要求市府要有應對方略；市府交通處表示，多設公有停車場，並以每個車位3千至5千元獎助民眾闢設臨時停車場等優惠政策，希望民營停車費能降至符合市民期待。
議員黃盈智、林煒軒今天都針對私人停車場收費過高提出質詢，停車費愈來愈高、資訊不透明等，要求市府有因應方案。
市府交通處長許啟明答詢時不諱言市區一些路段出現每小時100元的收費，連他個人也覺得這樣的收費偏高，不過，因為民營停車場並沒有規定收費上限，只能交由市場機制。
林煒軒要求立即檢討私有停車場收費監管機制，研議設立費率指引或上限，保障消費者權益。強制所有停車場公開完整收費資訊，並統一資訊格式，完整查詢平台等。
交通處表示，派員定期巡查民營停車場，除檢視收費標準須符合申請停車場登記證費率外，現場須公布收費標準，讓民眾選擇。市府努力擴大公營停車供給，未來嘉北國小、義昌公園、崇文國小、市府北棟、舊市公所、長榮公園等6處，可提供1476席小汽車停車位。建國二村將新增122席。近期規畫新增忠孝路第一、忠孝路第二、軍輝路停車場、停18、廣停3、湖廣停4、湖廣停6等7場停車場，計488席。
另外祭出優惠方案，鼓勵民眾將暫未規畫用途土地闢設為臨時停車場，每一小型車停車位獎助3千至5千元。車位資料定期即時上傳至主管機關指定伺服器者，獎助2萬元等。並透過愛嘉義APP、市府網站、停車場入口處與重要路段設置剩餘車位燈箱等，彙整發布停車場剩餘車位資訊，提供民眾即時資訊，迅速掌握可停車地點，提升行車秩序與安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言