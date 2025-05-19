停車費愈來愈貴！議員盼有對策 嘉市府回應：增公有車位、奬勵闢場

嘉義市私人停車場停車費用被市民批評愈來愈貴，甚至有每小時收費100元，議員要求市府要有應對方略；市府交通處表示，多設公有停車場，並以每個車位3千至5千元獎助民眾闢設臨時停車場等優惠政策，希望民營停車費能降至符合市民期待。

議員黃盈智、林煒軒今天都針對私人停車場收費過高提出質詢，停車費愈來愈高、資訊不透明等，要求市府有因應方案。

市府交通處長許啟明答詢時不諱言市區一些路段出現每小時100元的收費，連他個人也覺得這樣的收費偏高，不過，因為民營停車場並沒有規定收費上限，只能交由市場機制。

林煒軒要求立即檢討私有停車場收費監管機制，研議設立費率指引或上限，保障消費者權益。強制所有停車場公開完整收費資訊，並統一資訊格式，完整查詢平台等。

交通處表示，派員定期巡查民營停車場，除檢視收費標準須符合申請停車場登記證費率外，現場須公布收費標準，讓民眾選擇。市府努力擴大公營停車供給，未來嘉北國小、義昌公園、崇文國小、市府北棟、舊市公所、長榮公園等6處，可提供1476席小汽車停車位。建國二村將新增122席。近期規畫新增忠孝路第一、忠孝路第二、軍輝路停車場、停18、廣停3、湖廣停4、湖廣停6等7場停車場，計488席。