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嘉縣竹崎鹿滿菸葉倉庫 拆除重建化身日照中心

中央社／ 嘉義縣19日電
竹崎多功能服務中心暨鹿滿日間照顧中心19日舉行揭牌儀式，行政院衛福部長照司長祝健芳（右7）、嘉義縣長翁章梁（左7）等人一同剪綵。中央社
竹崎多功能服務中心暨鹿滿日間照顧中心19日舉行揭牌儀式，行政院衛福部長照司長祝健芳（右7）、嘉義縣長翁章梁（左7）等人一同剪綵。中央社

竹崎多功能服務中心暨鹿滿日間照顧中心19日啟用，委由台中榮民總醫院灣橋分院經營，嘉義縣長翁章梁（後排左5）、行政院衛福部長照司長祝健芳（後排左4）與醫護人員合影，感謝他們的付出。中央社
竹崎多功能服務中心暨鹿滿日間照顧中心19日啟用，委由台中榮民總醫院灣橋分院經營，嘉義縣長翁章梁（後排左5）、行政院衛福部長照司長祝健芳（後排左4）與醫護人員合影，感謝他們的付出。中央社

竹崎多功能服務中心暨鹿滿日間照顧中心19日啟用，嘉義縣長翁章梁（中，白襯衫者）與日照中心長輩一起玩遊戲。中央社
竹崎多功能服務中心暨鹿滿日間照顧中心19日啟用，嘉義縣長翁章梁（中，白襯衫者）與日照中心長輩一起玩遊戲。中央社

中央補助新台幣2500餘萬元拆除原公賣局嘉縣竹崎鹿滿菸葉倉庫後，新建3樓建築，設置日間照顧中心，今天啟用，這也是嘉縣第29家日照中心，讓失智、失能長輩獲得在地照顧。

竹崎多功能服務中心暨鹿滿日間照顧中心今天舉行揭牌儀式，行政院衛福部長照司長祝健芳、嘉義縣長翁章梁、社會局長張翠瑤、竹崎鄉長曾亮哲、代表會主席陳宏吉、台中榮民總醫院灣橋分院院長陳正榮與百餘名鄉親一同參與。

翁章梁致詞說，嘉義縣為全國最老化的縣市，老年人口比例達23.5%，縣府向中央爭取「前瞻基礎建設整建長照衛福據點計畫」布建多處長照據點，其中竹崎多功能服務中心獲中央補助經費新台幣2550萬6000元，公所自籌134萬元配合款興建完成。

此外，多功能服務中心1、 2樓開辦日照中心，3樓開辦巷弄長照站，委由台中榮民總醫院灣橋分院經營，同一時段可服務30人失智、失能者，並提供交通接送服務，讓長輩能在自己熟悉環境中獲得照顧。

祝健芳說，日照中心主要是營造一對多的照顧，對長輩而言，來此可以交到朋友，比在家裡看電視更能促進健康、降低憂鬱的發生；灣橋分院具醫護背景，照護失能、失智長輩一定做得很好。

曾亮哲表示，此處原本是菸酒公賣局菸葉倉庫，原有建築老舊已有50年歷史，在中央補助下拆除重建，設置竹崎多功能服務中心。

嘉義縣社會局指出，「在地老化」一直是縣府重視且努力的目標，因本縣幅員廣闊，為提高服務的近便性，積極推動「一國中學區一日照」政策，嘉義縣有26個國中學區，目前已營運的日照中心共29家涵蓋24個學區，還有5個日照中心目前尚在籌設階段。

社會局說，竹崎有長照需求的民眾可撥打1966，或電洽台中榮總灣橋分院提供諮詢服務。

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