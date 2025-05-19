社區閱讀與文化交流新據點 嘉縣梅山圖書館煥新登場

在嘉義縣政府及梅山鄉公所投入350萬元支持下，梅山鄉立圖書館進行閱讀空間改造，今天以嶄新面貌重新開館。縣長翁章梁表示，未來圖書館透過舉辦各類活動與講座，吸引更多鄉親參與，成為凝聚地方情感、強化社區連結的重要據點。

今天開幕典禮由縣長翁章梁與梅山鄉長林俊謀共同主持，許多與會鄉民進入煥然一新的館內，對明亮整潔的閱讀環境讚嘆不已。

縣府表示，自2023年起，每年編列600萬元經費，補助各鄉鎮圖書館進行閱讀空間改造。截至目前，已有8間圖書館獲得補助，梅山圖書館是第3間完成並以嶄新面貌啟用的館舍。整修工程由縣府補助300萬元，梅山鄉公所自籌50萬元共同完成。

改造工程除了讓閱讀環境更加舒適外，同時加入親子共讀區、期刊閱報區、青少年專區、資訊檢索區、開架閱覽室、多功能學習區及地方特色文化專區，期盼讓圖書館成為社區的閱讀客廳，居民的生活休閒中心。

鄉長林俊謀表示，梅山圖書館服務地方已超過30年，一直是鄉親們取材與學習的重要據點，未來圖書館不僅將持續優化館藏內容，也將結合在地文化與特色活動，推動「梅山閱讀護照 M.R.P」計畫，透過閱讀紀錄、集點獎勵與主題任務，鼓勵全民參與閱讀，提升書籍流通率，激發閱讀風氣。