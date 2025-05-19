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林俊憲爭取前瞻近20億元 南市再建4座立體停車場

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委林俊憲爭取前瞻補助，台南市將再興建4座立體停車場，今天會勘。記者鄭惠仁／翻攝
立委林俊憲爭取前瞻補助，台南市將再興建4座立體停車場，今天會勘。記者鄭惠仁／翻攝

立委林俊憲為緩解台南東區、後火車站、永康及佳里市區的停車問題，向中央爭取前瞻補助近20億元，將陸續興建東區東停28、東區文社1、永康區西灣、佳里進學等4座立體停車場。今天林俊憲與交通部長陳世凱及相關單位會勘，預計明年底就會陸續興建。

林俊憲表示，台南近幾年發展快速，停車需求與日俱增，針對東區、永康、佳里等地的停車需求，向中央提案爭取預算，興建停車場。其中東區東停28中央將補助10.7億元、東區文社1補助5.16億、永康區西灣補助2.31億、佳里進學補助1.41億元，加上地方自籌款，總經費45.31億元。目前這4座停車場正陸續規畫、設計等前置作業，預計2026年底陸續開工。

交通部長陳世凱表示，從賴清德總統擔任行政院長，就十分支持地方停車場的設置，因此會加速進行相關的行政作業與發包執行，全力配合台南停車場的興建。

林俊憲說，東區隨著鐵路地下化的進行，火車站站前廣場與後站一帶將有不一樣的風貌。東停28立體多目標停車場位在寸土寸金的成大黃金地段，難得有停車場用地可使用，未來甚至可支援前站的停車需求，改善周邊交通狀況。

另，近幾年人口快速成長的永康區與市中心缺乏停車場的佳里區，同樣能在中央與地方的合作下，有效改善交通停車問題。未來將持續爭取更多資源，完善大台南的交通基礎建設。

林俊憲今會同交通部長陳世凱、公路局局長陳文瑞、立委林宜瑾、郭國文，市議員蔡筱薇、朱正軒、黃肇輝、謝舒凡、李宗霖等人會勘，了解這4座停車場的規畫進度與現場狀況。

林俊憲 東區 台南 停車場 交通部長

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