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台南鳳梨不只吃肉 葉提煉纖維製衣、莖酵素添加飼料

中央社／ 台南19日電

台南關廟區公所與民間業者合作推動鳳梨種植過程農業廢棄物回收，處理後製成衣物纖維、飼料添加劑等產品，發展循環經濟新模式，協助降低種植成本，提高鳳梨產業競爭力。

台南市政府與晉億實業公司今天於關廟果菜市場倉庫舉行「鳳梨廢棄物再生實踐成果記者會」，說明鳳梨廢棄物最新再生利用模式，以及所帶來的經濟與就業效益。

市長黃偉哲致詞表示，鳳梨是台南最具代表性水果之一，但收成後留下的根、莖、葉、農膜等廢棄物，對環保是一大考驗，晉億實業引進最新技術回收再生，不僅讓農民減少使用農藥，還大幅縮短鳳梨田靜置期、提高生產力、調節產量、穩定價格。

關廟區公所提供資料指出，傳統鳳梨種植過程中，除可食果肉外，其餘果皮、莖、根、葉皆為農業廢棄物，農民通常將這些殘餘物翻土打碎後，直接回歸田間，但因腐爛時間漫長，須撒布農藥防止真菌滋生，土地也須靜置180天後才能再種植。

關廟區公所指出，此外，廢棄物粉碎過程中容易混入塑膠製農膜，長期影響土壤健康，增加農民人力及成本負擔，並導致集中採收、削價競爭等問題。

關廟區公所指出，此次結合民間力量發展循環經濟新模式，於關廟果菜市場設立回收示範區，採用機械化回收，靜置掩埋期間免施農藥，並推動全年分區輪作模式，農民收成後僅須短暫休耕1週，即可再次種植側芽，大幅縮短傳統180天靜置期，靈活因應市場需求，穩定產銷價格，減少市場波動風險。

關廟區公所指出，鳳梨採收後根、莖、葉及田間農膜一併回收，經初步破碎與分類後，廢棄物搖身一變為高附加價值產品，不僅降低農業廢棄物處理成本，也創造新興就業機會。

關廟區公所指出，鳳梨葉經加工可提煉鳳梨纖維，製成天然紡織原料；鳳梨莖則富含天然鳳梨酵素，可製成高效能飼料添加劑，有助消化、促進健康。

關廟區公所指出，晉億實業去年度試營運，回收15公頃面積鳳梨根莖葉，成功製成飼料、酵素、貓砂、鳳梨纖維，鳳梨纖維再製成衣物、地墊等，未來規劃於2026年擴展至80公頃，並逐步推展至台南其他鳳梨主要產區。

鳳梨 農民 廢棄物

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