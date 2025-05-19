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120秒抽乾一座標準游泳池 台南安南區抽水機組再擴增

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南安南區淵中抽水站目前共設置4部4CMS抽水量，最大抽水量達16CMS，平均約120秒即可抽乾一座標準游泳池。圖／南市水利局提供
台南安南區淵中抽水站目前共設置4部4CMS抽水量，最大抽水量達16CMS，平均約120秒即可抽乾一座標準游泳池。圖／南市水利局提供

時序即將進入梅雨季節，南市府水利局為改善安南區本淵寮社區及溪心寮社區長期積淹水問題，投入2.13億經費，除興建淵中抽水站外，再增設配置2台4CMS抽水機組，共計有4台抽水機組，約120秒即可抽乾1座標準游泳池，已在今年汛期前順利完工。

水利局表示，安南區本淵寮社區及溪心寮社區往年每逢豪大雨，就容易造成積淹水問題，長期困擾當地居民，為此，積極向中央爭取1.9億、市府自籌2300萬，投入2.13億辦理抽水站新建治理工程，去年完工並命名為「淵中抽水站」。

水利局提到，淵中抽水站原設置8CMS抽水量及1萬噸滯洪池，且有預留2台抽水機增設空間，為因應如今極端氣候，再度爭取經濟部水利署經費補助1716萬、市府自籌款2484萬，共4200萬經費，增設2台4CMS抽水機組，今年4月已順利完工。

水利局說明，淵中抽水站目前共設置4部4CMS抽水量，最大抽水量達16CMS，平均約120秒即可抽乾一座標準游泳池，此外，透過整合海尾寮、海東、海西、天馬及本淵寮A站等5座抽水站運轉，可供淵東里、淵中里及溪心里約85公頃保護面積，大幅提升區域整體防洪韌性。

市長黃偉哲強調，治水沒有最好、只有更好，治水要讓人民有感，面對日後極端氣候變遷，市府會積極投入經費辦理治理排水及改善淹水，「災前能多一分預防，則少一分損傷」，保護居民生命財產安全。

南市府水利局為改善安南區本淵寮社區及溪心寮社區長期積淹水問題，向中央爭取1.9億、市府自籌2300萬，投入2.13億辦理淵中抽水站新建治理工程。圖／南市水利局提供
南市府水利局為改善安南區本淵寮社區及溪心寮社區長期積淹水問題，向中央爭取1.9億、市府自籌2300萬，投入2.13億辦理淵中抽水站新建治理工程。圖／南市水利局提供

黃偉哲 淹水 水利局

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