嘉義市月桃故事館 打造食農基地

嘉義市政府串聯觀光工廠月桃故事館的月桃花祭，合作打造「嘉義食農教育基地」，業者將提供免費場地作為平台，市長黃敏惠昨主持啟用，她表示，將永續融入治理、讓永續成為生活，更讓永續轉為商機，與企業共同邁向永續未來。

月桃故事館表示，市府推食農教育課程，常礙於經費、場地，月桃故事館是觀光工廠，來作為教育基地，媒合如農會、飯店、米食公司等嘉義在地知名業者，透過其產品展示，從田間到餐桌的完整鏈結，讓市民不只能看見食材來源，也能與農友直接對話、體驗嘉義的農業韌性與活力。

月桃故事館是國內唯一獲國家環境教育獎的觀光工廠，董事長何勇魏說，食農教育基地啟動後，會長期持續下去，讓市府未來在課程安排「不用煩惱場地問題」。

黃敏惠主持啟用，現場集結嘉市農會、三光公司、奮起福、好瓜造智慧農場等農特產展示。市府建設處長田長沛說，持續攜手農會與在地團隊，強化補助政策、導入品牌行銷、落實災害保險，持續打造具韌性與競爭力的「農業嘉義隊」。