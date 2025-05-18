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台南河樂廣場粉紅球池市民不買單 批「像福壽螺卵」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
河樂廣場520愛情許願池「粉紅泡泡」以東側為主，西側保留戲水功能。記者萬于甄／攝影
河樂廣場520愛情許願池「粉紅泡泡」以東側為主，西側保留戲水功能。記者萬于甄／攝影

台南市政府今年在河樂廣場舉辦「520愛情許願池」，布置逾十萬顆粉紅泡泡，活動預計持續到6月底，但市民似乎不太買單，認為「超像一堆福壽螺卵」、「一堆大量塑膠垃圾產生，超級不環保」，引來批評聲浪，且近期南部天氣炎熱，許多親子更偏好到一旁的親水廣場遊玩消暑。

5月20日除是總統就職周年外，520諧音「我愛你」也是許多情侶慶祝的浪漫日子，為賦予愛情新詮釋，今年由台南在地觀光產業界與觀旅局共同發起「520愛情許願池」，由27家業者提供許願球，在河樂廣場布滿超過10萬顆粉紅泡泡，38家業者贊助獎項，活動17日由市長黃偉哲宣布啟動，帶動觀光產業。

不過，主打浪漫的「愛情許願池」似乎不被買單，許多市民反映，「看起來超像一堆福壽螺卵」、「這不是泡泡浪漫，這是泡泡恐懼」、「現場有封鎖線，不能進入玩球，純粹造景」，且因全是塑膠球，讓不少民眾質疑，「根本就是製造一堆塑膠垃圾」、「超不環保」、「台南吸引觀光客的應該是古蹟人文、美食與人情味，不是一次性塑膠裝飾品」。

此外，近期南部天氣高溫炎熱，「愛情許願池」以截流半邊河樂廣場營造，許多民眾或是親子更偏愛前往親水區域消暑遊玩，不少市民更呼喊「還我玩水的地方啦！」、「小孩比較想玩水」，讓這場浪漫的愛情許願池似乎變了調。

市議員沈震東認為，市府舉辦活動吸引觀光人潮雖有助地方發展，同時也提供民眾可領取布置物的補救措施，但大量塑膠球也引發民眾對環境汙染的疑慮，呼籲市府未來活動布置規畫應採低汙染或環保材質，並妥善安排後續維護規畫，避免吸客初衷未達反而引發市民疑慮。

對於有民眾指出像福壽螺，觀旅局表示，此裝置也有收到不少正向回饋，有民眾表示「粉紅泡泡充滿浪漫想像」，實不應不同意見而扼殺創意，同時辜負贊助業者的美意；裝置藝術往往因個人審美定義不同，評價差異極大，對於多元意見皆予以尊重，未來設計相關活動時會納入參考，讓藝術裝置更能貼近市民審美。

針對民眾親水需求，觀旅局表示，原已保留一半清水廣場 ，後續將視天候與市民反饋，滾動調整裝置呈現與場域互動方式，力求更貼近民眾需求。

觀旅局強調，所有泡泡球皆可重複使用，活動結束後將由協辦單位優先領回再利用，剩餘部分將開放民間申請，可轉為學校教具、社區裝飾再利用，確保不造成資源浪費，也落實環保理念。

台南市政府今年在河樂廣場舉辦520愛情許願池，透過逾10萬顆的粉紅泡泡，營造浪漫氛圍，不過，大量集中的粉紅許願球，卻讓不少民眾聯想到福壽螺卵。記者萬于甄／攝影
台南市政府今年在河樂廣場舉辦520愛情許願池，透過逾10萬顆的粉紅泡泡，營造浪漫氛圍，不過，大量集中的粉紅許願球，卻讓不少民眾聯想到福壽螺卵。記者萬于甄／攝影
近期南部天氣高溫炎熱，相較於「粉紅泡泡」的愛情許願池，許多親子及市民更愛在西側的親水廣場消暑遊憩。記者萬于甄／攝影
近期南部天氣高溫炎熱，相較於「粉紅泡泡」的愛情許願池，許多親子及市民更愛在西側的親水廣場消暑遊憩。記者萬于甄／攝影
河樂廣場520愛情許願池由台南在地觀光產業界與南市府觀旅局共同發起，由27家業者提供許願球，活動獎項則由38家業者贊助，希望活絡河樂廣場周邊觀光人潮，帶動觀光產業。記者萬于甄／攝影
河樂廣場520愛情許願池由台南在地觀光產業界與南市府觀旅局共同發起，由27家業者提供許願球，活動獎項則由38家業者贊助，希望活絡河樂廣場周邊觀光人潮，帶動觀光產業。記者萬于甄／攝影

台南 裝置藝術

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