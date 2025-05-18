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志工媽媽揮汗如雨包上千顆香粽 分送社區長者與弱勢
台南市安南區公親里守望相助隊今天舉辦「公親粽意 飄香慶端午」活動，由里長王金樹、守望相助隊長王怡堂發起結合各界資源，邀集志工婦女團及里民婆婆媽媽合力完成上千顆的溫情香粽，今天中午送給社區長者、弱勢家庭共享，提前歡度端午佳節。
今天清晨5時許，王金樹、守望相助隊志工婦女團、里民婆婆媽媽就到守望相助隊部內，清點前1日準備的肉粽食材，6時許開始炒糯米及餡，7時許集中包粽，因天氣炎熱，個個汗流如注，但沒有人喊辛苦；為了做愛心，志工媽媽們包的肉粽紮實動作又快。
台南市議員郭信良、黃麗招、安南區公所副區長張介軍、台南市警第三分局副分局長郭榮木、防治組長潘惟立、長安派出所所長黃俊榮及立愛文教關懷協會，守望相助隊員、民防義警等，今天在肉粽完成後，協助徒步走入里內，發送溫情香粽及紅包。
一行人每前往一處家庭關懷，便讓長者感到難得家裡那麼熱鬧，開心全寫在臉上，有眾人的祝福和關心，讓長者或弱勢家庭覺得窩心與溫暖，今日社區洋溢「平安、祥和、快樂」的氛圍。
分局表示，訪視關懷獨居長輩行程中，長安所員警及民防義警亦藉此廣為民眾宣導「防搶、防竊、防詐騙等預防犯罪」及「交通安全」，讓民眾除了感受人間溫暖，也能學習預防受害知識，了解警察的服務熱忱。
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