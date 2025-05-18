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斗南78快道下打造全齡共融樂園 採納小朋友所畫的樂園藍圖
雲林縣斗南鎮公所代管的台78線快速道路高架橋下空地，乏於未管理成髒亂死角，鎮公所與縣府攜手斥資8600萬元將打造成「他里霧全齡共融遊戲園區」，將融合附近糖鐵文化，打造以小火車為主題的橋下樂園。預計趕在明年春節前完工，提供鎮民一個全齡共融的休憩園地。
斗南鎮長沈暉勛表示，台78線快速道路27.3至28.3公里通車20多年以來，高架橋下空地委由鎮公所管理維護，因空間大且往來車輛少，當地新崙、西伯、埤麻里的居民常在此散步休憩，不過因高架橋下地處偏僻，也成為髒亂死角，公所決定將這段長達1公里的橋下路段活化利用。
沈暉勛說，先前已動工在橋下約500公尺路段建造一座風雨球場、溜冰場，分2階段工程，為達到全齡共融目標，第3階段則規畫共融遊戲區，由雲林縣府補助6000萬、公所自籌2600萬元動工。
由於該路段附近早年有糖鐵小火車鐵道，因此共融遊戲園區將以小火車為主題，沈暉勛說，為讓園區更在地化，融入居民生活，特在規畫設計階段，邀請鎮內上百位學童和家長耆老成立工作坊，老少共同攜手畫出心中想要的樂園，所以園區的設計圖均參照小朋友的意見，所以等同是小朋友設計的，期待建造出孩子心中的樂園。
共融樂園工程將在橋下約有400公尺路段，除景觀綠美，糖鐵火車遊戲區有10節車廂及原木攀爬、溜滑梯、攀岩，也有無障礙旋轉盤、彈跳床等共融遊戲區，還有表演廣場、滑步車區，並增設多功能體健設施，提供長者運動強身空間，打造全齡共享公園。
為及早滿足居民的期待，工程預期提早在明年農曆春節前完工，所剩100公尺的路段將持續規畫，讓全段1公里的橋下空間全部活化，不僅年輕學生可打球運動，老人也能帶著孫子玩樂，成為全齡運動休憩樂園。
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