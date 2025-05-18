博物館節15天活動 黃偉哲：台南就是一座大博物館
5月18日是國際博物館日，2025台南博物館節今天揭幕，系列活動為期15天，全市17座館舍投入參與，邀請大眾感受古都歷史魅力。
市長黃偉哲今天宣布2025台南博物館節開跑，主題是「YOUNG POWER－與博物館一起永續發展」，且推出「小小博物館學家」闖關挑戰，規劃4條主題路線，探索多間博物館及文化館。
黃偉哲表示，台南是歷史古都與文化之都，也是一座大博物館；2024年迎接「台南400」，今年則透過博物館節，以全新視角認識在地文化及城市歷史。
市府發布新聞稿指出，國際博物館日由國際博物館協會（ICOM）1977年發起，目的是喚起大眾重視博物館在文化與社會發展關鍵角色；隨著社會快速變動，博物館更需要年輕世代參與及創意。
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