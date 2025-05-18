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土庫鳳山寺廣澤尊王失蹤流浪10餘年 遭人拍賣神奇重回原廟供奉

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
在外失蹤流浪長達10多年的雲林縣土庫鎮鳳山寺「廣澤尊王」，最近被發現神奇般回到故鄉寺廟，廟方說明整個神明遇難記過程。記者蔡維斌／攝影
在外失蹤流浪長達10多年的雲林縣土庫鎮鳳山寺「廣澤尊王」，最近被發現神奇般回到故鄉寺廟，廟方說明整個神明遇難記過程。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫鎮鳳山寺供奉的「廣澤尊王」10幾年前被信徒迎回供奉，就此失聯且查無資料，廟方日前無意間在網路發現該神尊遭人拍責，經多方議價後，以6萬元贖回，失蹤長達10多年的神像重返老家安奉後，信徒竟擲出「立筊」，一連串神蹟奇聞，傳為地方佳話。

位於土庫鎮鬧區中心的鳳山寺，1635年先民從福建泉州移居，一併迎請廣澤尊王神像落居土庫並於1850年建寺供奉，信徒日增信眾，是鎮內的信仰中心之一。廟方主委郭建太表示，廟方隨廟務需求，一段時間就會請師匠一次雕刻5尊新神尊。

他說，這尊遺失的聖王公神像刻製於1933年，10多年前被信徒請回供奉，因事隔已久，加上廟方登記的資料不完整，使這尊聖王公神像被迎走很多年卻一直未迎回，從此失聯，多年來廟方也設法尋找未果。

「無玄不成書！」郭建太表示，本月10日廟方忽然接獲一信徒通報，指神像似曾出現在彰化鹿港一處跳蚤市場，同時網路也出現拍賣該神尊，廟方依照片中神像造型和底座寫有「土庫鳳山寺廣澤尊王」，一眼即認出是失落已久的聖王公神像。

當時馬上請信徒透過當地友人再前往市場攤位尋找，但因下雨攤商早已收攤。錯失尋找神尊良機，於是廟方便發出協尋通告，希望能找回神尊。

廟方說，通告發出的隔天就再接獲回報，指神像出現在北港牛墟，攤商透漏是從鹿港花了9000元買回，要以1.5萬元轉手。郭建太說，找到神尊下落，甚感欣喜，趕緊請廟方爐主郭志憲前往探尋，得知攤商係為元長鄉的藝品業者，怕被人買走，廟方趕在半夜凌晨1、2點到元長洽談。

詎料，還是晚了一步，郭建太說，當晚趕到元長，沒想到早在一個多小時前，被屏東枋寮的古物收藏家買走，當下廟方開價3萬元向這名買家購買，但未達成協議，本月12日再雙方再議價，對方原開價12萬元，經多方協商，最後以6萬元成交。

當天下午該收藏家親自把神尊從屏東迎到鳳山寺，讓這尊流浪在外10多年的聖王公連同迎表的主家，歷經4個主人家，才又輾轉得以回家安座，藝品店業者也將所賺的6000元價差添作油香，這起「尋神記」終告圓滿落幕，廟方也直呼「冥冥中註定，好靈感！」

聖王公就在回家完成安座的隔天，信徒竟擲筊出現「立筊」，廟方請示後獲神明回應「聖王公很開心回家」。廟方為聖王公換上新衣祀奉神殿。這段神奇的神明落難故事，不脛而走傳為佳話。

在外失蹤流浪長達10多年的雲林縣土庫鎮鳳山寺「廣澤尊王」，最近被發現神奇般回到故鄉寺廟，廟方說明整個神明遇難記過程。記者蔡維斌／攝影
在外失蹤流浪長達10多年的雲林縣土庫鎮鳳山寺「廣澤尊王」，最近被發現神奇般回到故鄉寺廟，廟方說明整個神明遇難記過程。記者蔡維斌／攝影
在外失蹤流浪長達10多年的雲林縣土庫鎮鳳山寺「廣澤尊王」，最近被發現神奇般回到故鄉寺廟，回家時神衣神帽已老舊不堪。記者蔡維斌／翻攝
在外失蹤流浪長達10多年的雲林縣土庫鎮鳳山寺「廣澤尊王」，最近被發現神奇般回到故鄉寺廟，回家時神衣神帽已老舊不堪。記者蔡維斌／翻攝
在外失蹤流浪長達10多年的雲林縣土庫鎮鳳山寺「廣澤尊王」，最近被發現神奇般回到故鄉寺廟，傳為地方佳話。記者蔡維斌／攝影
在外失蹤流浪長達10多年的雲林縣土庫鎮鳳山寺「廣澤尊王」，最近被發現神奇般回到故鄉寺廟，傳為地方佳話。記者蔡維斌／攝影

屏東 攤商 網路

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