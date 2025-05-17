二仁溪汙染二期整治 中央全額補助 拚2年半完成

台南市二仁溪河道廢棄物二期清理計畫經費13億元，行政院宣布將專案全額補助，南市環保局長許仁澤說，相關審查作業均已完成，希望中央盡快核定，目標拚在2年半完成。

環團認為二仁溪汙染問題已超過30年，期待這次能夠全面清理乾淨，共同把環境變好。

南市環保局指出，2009年迄今整治二仁溪，中央和台南、高雄市府共投入超過10億元，清除超過13.6萬公噸的廢棄物；據環境部調查，目前河道上剩4處廢棄物場址，台南3處、高雄1處，約還有2萬多噸，期待這次經費能一次到位，可以全部清理完畢。

許仁澤指出，二仁溪河道廢棄物二期清理計畫有兩大特色，一是由台南市執行4處廢棄物場址清除，與高雄市共同監督，可節省經費及縮短執行時程，中央原本認為要6年，但地方認為3年就可完成，理想目標是2年半完成。

第二是以前清除工作都是現地作業，會受到汛期影響，必須搬移機具，這次在中央和高雄市政府合作下，借用國產署土地進行篩分，可加速作業。

許仁澤說，提報二期計畫前就拜會地方環團加強溝通，並將環團意見納入規畫，清理過程也邀請環團加入共同監督，以免因不了解產生質疑。

台南社大環境小組召集人黃煥彰說，期許行政院加快核定及全面清理乾淨，「愈早清完愈好」，對於環保局邀請加入共同監督，黃表示非常樂意，大家一起幫忙讓環境變得更好。賴清德總統在立委任內就非常重視二仁溪汙染問題，也曾和民團喊出「不信河神喚不回」，希望賴總統能在第一任任內就宣示「二仁溪已完成整治了」。