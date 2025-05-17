聽新聞
0:00 / 0:00

二仁溪汙染二期整治 中央全額補助 拚2年半完成

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市二仁溪長期受有毒電子廢棄零件汙染，目前尚有2萬多公噸未清除。記者鄭惠仁／翻攝
台南市二仁溪長期受有毒電子廢棄零件汙染，目前尚有2萬多公噸未清除。記者鄭惠仁／翻攝

台南市二仁溪河道廢棄物二期清理計畫經費13億元，行政院宣布將專案全額補助，南市環保局長許仁澤說，相關審查作業均已完成，希望中央盡快核定，目標拚在2年半完成。

環團認為二仁溪汙染問題已超過30年，期待這次能夠全面清理乾淨，共同把環境變好。

南市環保局指出，2009年迄今整治二仁溪，中央和台南、高雄市府共投入超過10億元，清除超過13.6萬公噸的廢棄物；據環境部調查，目前河道上剩4處廢棄物場址，台南3處、高雄1處，約還有2萬多噸，期待這次經費能一次到位，可以全部清理完畢。

許仁澤指出，二仁溪河道廢棄物二期清理計畫有兩大特色，一是由台南市執行4處廢棄物場址清除，與高雄市共同監督，可節省經費及縮短執行時程，中央原本認為要6年，但地方認為3年就可完成，理想目標是2年半完成。

第二是以前清除工作都是現地作業，會受到汛期影響，必須搬移機具，這次在中央和高雄市政府合作下，借用國產署土地進行篩分，可加速作業。

許仁澤說，提報二期計畫前就拜會地方環團加強溝通，並將環團意見納入規畫，清理過程也邀請環團加入共同監督，以免因不了解產生質疑。

台南社大環境小組召集人黃煥彰說，期許行政院加快核定及全面清理乾淨，「愈早清完愈好」，對於環保局邀請加入共同監督，黃表示非常樂意，大家一起幫忙讓環境變得更好。賴清德總統在立委任內就非常重視二仁溪汙染問題，也曾和民團喊出「不信河神喚不回」，希望賴總統能在第一任任內就宣示「二仁溪已完成整治了」。

廢棄物

延伸閱讀

龍舟賽就怕天熱缺氧魚暴斃 南市環保局日夜監測做這些事

台南新光三越小北門店將開幕 環局結合小北夜市推減廢優惠

南市電動機車補助加碼 二手車可申請補助還有月租費補助

台南塑膠袋再祭優惠 響應減塑行動就抽加菜金

相關新聞

台南加速老屋保存 擬設經理平台媒合企業、修繕資源

台南市文化古都，全市符合歷史特色老屋逾2000棟，屋齡超過50年建物9萬餘棟。為加速文化資產保存效率，市府預告台南市歷史...

二仁溪汙染二期整治 中央全額補助 拚2年半完成

台南市二仁溪河道廢棄物二期清理計畫經費13億元，行政院宣布將專案全額補助，南市環保局長許仁澤說，相關審查作業均已完成，希...

梅山玉虛宮籤詩文化講座 古法拓印神禡大符啟動宗教研究民間文學盛事

嘉義縣政府、梅山鄉玉虛宮、泰安旌忠文教公益基金會，今明2天在玉虛宮大會議廳，聯合舉辦「台灣籤詩文化巡迴講座」，宗教民俗專...

心動時刻幸福+1愛情浪漫啟動 嘉義市單身未婚男女聯誼喜相逢

科技社會快速變遷，適婚男女忙工作，缺乏認識交往機會，嘉義市政府與九華山地藏庵攜手「扮紅娘」，今天舉辦「心動時刻、幸福+1...

台南河樂廣場舖滿10萬多顆粉紅泡泡 化身「520許願池」

迎接5月20日「我愛你」的浪漫諧音日，台南市政府今天在河樂廣場啟動「520愛情許願池」活動，為期至6月30日。廣場內佈置...

台南全國首創「歷史文化場域經理平台」 搶救古都老屋

台南市以文化古都升格直轄市，全市符合具歷史特色的老屋已逾2000棟，屋齡超過50年的建物更高達9萬餘棟。為加速文化資產保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。