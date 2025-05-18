台南加速老屋保存 擬設經理平台媒合企業、修繕資源

台南市文化古都，全市符合歷史特色老屋逾2000棟，屋齡超過50年建物9萬餘棟。為加速文化資產保存效率，市府預告台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例草案，7月舉行2場公聽會，年底送議會審議，明年施行；專家表達樂觀其成，有助老屋保存。

文化局指出，自2012年實施台南市歷史街區振興自治條例，補助協助修繕老屋，十多年僅完成百餘件修繕案，主要受限每年僅500萬元經費及每案上限80萬元補助額度，難應付龐大修繕需求與都市開發壓力。文化局強調，「老屋修繕與時間賽跑」，需要更多元資源投入。

文化局表示，過去「搶救湯德章故居」成功案例，成為設立經理平台的啟發。當年透過群眾集資與成立協會，成功保留湯德章律師故居，開啟台灣公民參與文化資產保存先例。

此次設置「歷史文化場域經理平台」，借鏡英國經驗，將以行政法人非營利組織運作，彈性引入企業ESG資源、民眾捐款或募資等民間力量協助老屋保存。平台功能可媒合修繕團隊、提供屋主諮詢與協助、受理公益捐屋等多項服務，突破公部門受限經費、人力與法規的困境，財務透明管理也受到監督。

台南老屋再生計畫主持人林士欽指出，傳統公部門主導修繕效率有限，如新化老街每年僅整修3至4棟，許多屋主等待多年。部分具歷史價值的建築，如中西區中正路五福商店數千萬元修繕經費，要中央與地方合力才能完成，很多歷史老屋亟待資源介入保存，經理平台成立，有助資源整合，加速推動老屋保存。

文化局說，自治條例草案16日起進行為期7天法規預告，已公告於市府公報與文化局網站。市民可在預告期間提出書面建議，或致電文化局洽詢，7月辦2場公聽會，廣邀市民與文資團體共商，攜手守護台南文化底蘊。