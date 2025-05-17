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嘉義市旺情夏日派對 黃敏惠和黃偉哲共推優質農產品

中央社／ 嘉義市17日電

台南市長黃偉哲為推廣鳳梨等特色農產，今天到嘉義市遠東百貨參加「旺情夏日派對」，嘉義市長黃敏惠也向民眾推廣當季農產品，2人擔任銷售員，現場買氣強強滾。

由台南市政府農業局主辦「旺情夏日派對」今天在嘉義市遠東百貨廣場熱鬧登場，現場展售鳳梨等多項特色農產。

黃偉哲說，嘉義市、台南市情誼深厚，猶如「姐弟市」，很高興將優質的農產品如鳳梨、芒果、東山咖啡、善化芝麻等產品與優質的消費市場分享，感謝黃敏惠熱情站台，吸引滿滿市民前來，期待好的推薦人、好的通路「強強聯手」，帶動買氣與銷量。

黃敏惠表示，嘉義市民參加「旺情夏日派對」，除現場品嚐台南直送的農產品，還可以在此一站購足，相當便利。而嘉義市與台南市有許多相似的特質，同樣有悠久的歷史，以及豐富的文化底蘊與深厚的人文風情。這次的農產市集派對不僅是2市在農業上的互動交流，更象徵在觀光、文化與城市發展上的合作關係。

黃敏惠特別致贈黃偉哲「金馬61幸福嘉義米禮盒」，黃偉哲也回贈「八田穗越米禮盒」，2人互贈特色米禮盒的儀式，彰顯2市長久以來的好感情，也揭示彼此對農產品、食農教育推動的用心。

台南市政府在活動上致贈伊甸基金會嘉義早療中心一批鳳梨，展現台南市與嘉義市情誼。

嘉義 鳳梨

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