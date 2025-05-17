梅山玉虛宮籤詩文化講座 古法拓印神禡大符啟動宗教研究民間文學盛事
嘉義縣政府、梅山鄉玉虛宮、泰安旌忠文教公益基金會，今明2天在玉虛宮大會議廳，聯合舉辦「台灣籤詩文化巡迴講座」，宗教民俗專家楊永智用古法拓印數百年宗教文物「神禡大符」，在宗教界、文化界、民俗界都是一大盛事。
2天研習課程，邀請中央研究院院士李豐楙、台北大學中文系名譽教授王國良、雲科大漢學應用研究所所長柯榮三教授、台師大教授賴貴三、中正大學教授王瓊玲、嘉義大學副教授周西坡等，從宗教文化、古典小說、通俗文學等角度研究，講解流傳很廣、歷史悠久、影響極大的寺廟籤詩。
李豐楙深入淺出，用「預卜吉凶：解籤之秘的現代觀察」，既理性又感性的來講解各大寺廟的詩籤。王國良特別講解梅山玉虛宮百年古物：木刻板28首玄天上帝詩籤。宗教民俗專家楊永智用古法拓印數百年宗教文物「神禡大符」。這在宗教界、文化界、民俗界都是一大盛事。
梅山玉虛宮位在梅山鄉（舊稱梅仔坑）市區，主祀北極玄天上帝。相傳梅山先民從中國武當山隨奉北極玄天上帝尊身渡海來台定居。每年農曆3月玉虛宮香期，信徒與全國各地廟宇到玉虛宮參拜刈香。
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