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心動時刻幸福+1愛情浪漫啟動 嘉義市單身未婚男女聯誼喜相逢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府與九華山地藏庵攜手「扮紅娘」，今天舉辦「心動時刻、幸福+1」首場單身男女聯誼活動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府與九華山地藏庵攜手「扮紅娘」，今天舉辦「心動時刻、幸福+1」首場單身男女聯誼活動。圖／嘉市府提供

科技社會快速變遷，適婚男女忙工作，缺乏認識交往機會，嘉義市政府與九華山地藏庵攜手「扮紅娘」，今天舉辦「心動時刻、幸福+1」首場單身男女聯誼活動，為適婚男女搭起愛情橋梁，盼促成良好姻緣，提升結婚率與生育率。

單身未婚男女聯誼副市長瑞彥代表市長黃敏惠出席，與地藏庵董事長黃俊森，鼓勵大家忙碌工作，勇於追求幸福，祝福參加者早日找到理想伴侶，邁向美滿婚姻。

活動吸引各行各業優秀青年男女，共20名男子、20名女子參與，先安排在香火鼎盛九華山地藏庵月老殿，祈願月老星君指引祝福，接著從九華山地藏庵出發，前往北港春生活博物館，刨製專屬檜木筷子，留下難忘溫暖回憶。

行程最後來到澄霖沉香味道森林館，走訪兔子神社、夢幻落羽松與愛心池畔，在浪漫氛圍中自然交流、快樂互動，認識朋友，開啟幸福新篇章。

林瑞彥說，高齡、少子化挑戰，市府有限資源做重要的事，讓適婚男女安心成家生子，為青年培力，守護嬰幼兒健康，市府提供多項好康福利措施：創立有事青年品牌、提供創業就業諮詢、提供青年男女聯誼交流管道，舉辦單身聯誼，辦理市民集團婚禮；推動婦女好孕幼兒健康福利，提高新生兒補助3萬元。

另有4項健康補助方案：婚後孕前健康檢查補助，成人預防保健服務相關調整力，癌症篩檢預防保健服務相關調整，擴大口服輪狀病毒疫苗補助對象，讓青年男女勇敢結婚，生兒育女。

嘉義市政府與九華山地藏庵攜手「扮紅娘」，今天舉辦「心動時刻、幸福+1」首場單身男女聯誼活動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府與九華山地藏庵攜手「扮紅娘」，今天舉辦「心動時刻、幸福+1」首場單身男女聯誼活動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府與九華山地藏庵攜手「扮紅娘」，今天舉辦「心動時刻、幸福+1」首場單身男女聯誼活動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府與九華山地藏庵攜手「扮紅娘」，今天舉辦「心動時刻、幸福+1」首場單身男女聯誼活動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府與九華山地藏庵攜手「扮紅娘」，今天舉辦「心動時刻、幸福+1」首場單身男女聯誼活動。圖／嘉市府提供
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嘉義市政府與九華山地藏庵攜手「扮紅娘」，今天舉辦「心動時刻、幸福+1」首場單身男女聯誼活動。圖／嘉市府提供
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單身 聯誼 青年

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