台南河樂廣場舖滿10萬多顆粉紅泡泡 化身「520許願池」

迎接5月20日「我愛你」的浪漫諧音日，台南市政府今天在河樂廣場啟動「520愛情許願池」活動，為期至6月30日。廣場內佈置超過10萬顆粉紅泡泡球，營造浪漫氛圍，市長黃偉哲邀請情侶們攜手來台南，共度甜蜜時光。

市議員沈震東、陳怡珍、許至椿與多位立委議員服務處代表也到場，共同在愛心球上寫下祝福，並投入水池象徵傳遞心願。黃偉哲表示，市府攜手觀光產業協會及業者共同打造台南專屬的愛情景點，希望透過活動推廣城市觀光，創造更多地方商機。

觀旅局長林國華指出，活動期間除有「愛情許願池」，現場還設有「玫瑰花打卡區」與「幸福扭蛋機」，可抽出台南在地伴手禮與住宿、觀光優惠券，獎項高達2600項，總價值逾67萬元。5月17、18日並舉辦愛情市集，販售特色商品與甜點，提供民眾約會與選禮好去處。

此外，觀旅局也在「台南旅遊」臉書專頁推出抽獎活動，即日起至指定貼文按讚、分享並標記許願對象，即有機會獲得「虎頭埤雙人遊套票」，5月20日將抽出100名幸運得主。

因天氣炎熱，市府表示會保留一半清水廣場空間供市民休憩，預計傍晚民眾、情侶會陸續進場；而活動結束後裝置物將由協辦單位優先領回再利用，剩餘部分將開放民間申請，推動資源循環。申請表單詳見：https://forms.gle/SCS4qTwbVcoNFb3G8