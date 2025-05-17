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矽品攜雲林家扶辦科學創意獎競賽 17人獲獎

中央社／ 雲林縣17日電

矽品精密工業公司攜手雲林家扶中心舉辦科學創意獎競賽，激發青年對科技與人工智慧的創新思維，有17人獲獎，今天舉辦頒獎典禮，藉此鼓勵雲林學子投身科技領域，培養新世代的科技人才。

矽品精密工業公司今天在雲林家扶中心舉辦頒獎典禮，國民黨立委許宇甄、雲林縣長張麗善和矽品精密工業公司行政長簡坤義等人，共同表揚優勝獲獎與入圍佳作的17人。

簡坤義表示，矽品自設廠雲林以來，秉持企業社會責任，持續關注在地教育與弱勢兒童發展議題，除捐贈助學金支持雲林家扶學子的教育之路，也多次與雲林家扶合辦一日科學營，讓學子體驗科學的趣味與實用性，進而培養對科技領域的興趣與信心。

簡坤義說，舉辦科學創意獎是希望給予雲林年輕人一個展現創意與技術的平台，引導學生思考科技如何為家鄉創造永續發展價值，也希望人才不要設限，未來能有更多學子加入科技業，激發潛力實踐理想。

張麗善看到每位獲獎同學作品將未來科技融入生活、產業與地方發展之中，展現巧思與創意，且與聯合國永續發展連結，都是新世代科技人才；許宇甄指出，矽品虎尾廠即將營運，未來還會在斗六設廠，預估增加上千個工作機會，創造在地就業機會。

頒獎典禮上，科技自媒體主持人「抹布Moboo」進行專題講座，他以自身經歷為例，講述科技工作的入門方法、AI技術與發展趨勢，並分享非理工科背景也能在科技業找到一席之地。

科學 雲林

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