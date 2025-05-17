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2025台南國際龍舟錦標賽點睛祈福

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

2025台南國際龍舟錦標賽即將在5月27日至31日於台南運河安億橋至承天橋盛大舉行，台南市政府於16日在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，象徵活動正式啟動，臺南市長黃偉哲擔任主祭官，逐一為龍舟開光點睛，祝願選手們乘風破浪、競賽平安、戰果輝煌，也向媽祖祈求今年活動一切圓滿順利。

體育局表示，往年辦理龍舟錦標賽前，南市府會將龍舟擺在安平開台天后宮廟埕一週並加以淨身，已將大龍舟8艘及小龍舟4艘共計12艘船身淨化、除穢。並由黃偉哲市長擔任點睛官，為龍舟開光點眼，賦予神靈，預祝在台南市國際龍舟錦標賽大展身手，幫每隊選手達成目標，爭取最好成績。

體育局長陳良乾說明， 5月27日開幕當天除安排「即將成真火舞團」帶來精彩火舞表演，由火光、水波與鼓聲交織成熱力十足的「陸海空龍之夜」，活動現場更規劃美食、農特產、文創市集、藝文演出與互動體驗區，絕對是端午連假最Chill的好去處。

體育局表示，2025台南國際龍舟錦標賽共計121隊報名，合計2,792位選手參賽，競賽組別分為大型龍舟賽:包含公開男子組9隊、公開女子組6隊、高中(職)男子組9隊、國中男子組4隊、大專院校組16隊、工商團體組(企業類組12隊、社團類組16隊)及公教組10隊；小型龍舟賽則包含公開男子組30隊及公開女子組9隊，從5月17日起，能在安億橋至承天橋河段觀賞各隊展開練習。

聚傳媒

台南 體育 龍舟賽

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