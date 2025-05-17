台南全國首創「歷史文化場域經理平台」 搶救古都老屋

台南市以文化古都升格直轄市，全市登錄具歷史特色的老屋已逾2000棟，屋齡超過50年的建物更高達9萬餘棟。為加速文化資產保存效率，市府預告「台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例」草案，將於7月舉行兩場公聽會，預計年底送市議會審議，明年正式施行；專家表達樂觀其成，有助老屋保存。

文化局指出，自2012年實施台南市歷史街區振興自治條例，以補助方式協助修繕老屋，十多年來僅完成百餘件修繕案，主要受限於每年僅約500萬元的經費編列及每案上限80萬元的補助額度，難以應付龐大修繕需求與都市開發壓力。文化局強調，「老屋修繕是與時間賽跑」，需要更多元的資源投入。

文化局表示，過去「搶救湯德章故居」的成功案例，成為設立經理平台的啟發。當年透過群眾集資與成立協會，成功保留湯德章律師的故居，開啟台灣公民參與文化資產保存的先例。此次設置的「歷史文化場域經理平台」，也借鏡英國經驗，將以行政法人的非營利組織方式運作，彈性引入企業ESG資源、民眾捐款或募資等民間力量協助老屋保存。

平台功能可媒合修繕團隊、提供屋主諮詢與協助、受理公益捐屋等多項服務，可突破公部門受限經費、人力與法規的困境，財務透明管理也受到監督。

台南市老屋再生計畫主持人林士欽指出，傳統由公部門主導修繕效率有限，如新化老街每年僅能整修3至4棟，許多屋主等待多年。部分具歷史價值的建築，如中正路五福商店數千萬元修繕經費，要中央與地方合力才能完成，很多歷史老屋亟待資源介入保存，經理平台的成立，可有助於資源整合，加速推動老屋保存。