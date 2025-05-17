雲林最吵路段前三名出爐 今年一至四月開出150張罰單

雲林縣環保局今年接獲許多民眾陳情改裝車夜間噪音，為此祭出加強夜間稽查，一至四月已開出150張罰單，累計裁罰金額逾30萬元，縣內「最吵」路段為古坑鄉永光村通往華山的路段，其次為虎尾鎮林森路、斗六西平路。

環保局今年持續接獲民眾陳情，指常有改裝車發出噪音，空氣噪音管理科長吳其臻表示，針對民眾噪音陳情熱點環保局已設置聲音照相科技執法設備，並結合警方及監理單位，在改裝車輛聚集熱區辦理日、夜間聯合稽查，通知有噪音疑慮的車輛到檢。

今年一至四月，29場聯合稽查共查獲63輛汽車、87輛機車「太吵」，已違反噪音管制法，依法裁處1800至3600元不等，累計裁罰金額逾30萬元，並要求不合格車輛限期改善。

吳其臻表示，全縣噪音熱區前三名，以古坑鄉永光村通往華山的路段為最多，其次為虎尾鎮林森路段、斗六西平路段，噪音車輛多集中夜間及凌晨出沒，除排氣管改裝外，拆除消音器、進氣系統改裝及引擎電腦調校等皆有。

警、環聯合稽查檢測不合格車輛，依據超過噪音分貝值，裁處1800至3600元，夜間時段裁處3600元，2019年至今，雲林縣已有33輛車輛因違反噪音管制法被告發達至2次，另有4輛汽機車被開罰3次。

吳其臻表示，汽機車違反噪音管制法會要求限期改善，但仍有車輛改善後，又故態復萌，若為二次違規，裁處金額自2700元起至3600元。依據「機動車輛噪音管制標準」，道路速限50公里以下路段標準為86分貝；速限50到70公里路段標準為90分貝，呼籲民眾切勿違規。