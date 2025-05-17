影／黃偉哲傳訊息邀黃敏惠參加農特展 因這句稱謂被誤為詐騙

嘉義市遠東百貨中午舉行台南農特產市集，嘉市長黃敏惠與台南市長黃偉哲相見歡，互贈「幸福嘉義米」、「八田穗越米」禮盒，今年逢嘉義建城320+1年，黃敏惠邀黃偉哲參加年底城市博覽會，嘉南雙城加強交流合作，黃敏惠笑說黃偉哲傳手機訊息邀她參加農特產展，被她誤為詐騙的趣事，笑翻全場。

黃敏惠與黃偉哲雖分屬藍綠不同政黨，但2人都一同擔任國代、立委、縣市長，又共同參加南區縣市聯盟，嘉南縣市地緣文史淵源深，又共屬雲嘉南共同生活圈，「雙黃」市長建立好交情。

黃敏惠說，1日晚上接近12時，她接到1通手機簡訊寫說，「美女市長，我是偉哲，5月17號中午12時半，想到嘉市遠百辦農特產品，你有空嗎？」那個時候她正在感冒發燒，她以為這一定是詐騙，因為黃偉哲通常都會叫她「姊姊、大姐」，怎麼對方會叫她「美女市長呢？」，所以她不敢回訊息。

黃敏惠表示，一直等到5日周一上班日，市長室人員告訴她，台南市府17日要來嘉市辦農特產市集，她才知道真的是黃偉哲留的訊息。黃偉哲帶妻子參加，他說，非常高興把台南農產品介紹給嘉市，雖然嘉南相鄰，這次市集主要是當季鳳梨，台南還有芒果、東山咖啡、善化芝麻，好東西要跟好朋友分享。

「旺情夏日派對」市集展售鳳梨等多項台南農產，發送鳳梨雪克調飲給民眾品嘗，吸引大批民眾，黃敏惠展現地主情意，致贈黃偉哲「金馬61幸福嘉義米禮盒」，黃偉哲回贈「八田穗越米禮」。