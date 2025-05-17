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嘉義建城321年重新出版 日治「十全才女」張李德和詩書畫全集今發表

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府文化局上午在東門町1923舉行「快義人生張李德和詩書畫全集」新書發表會，市長黃敏惠（右三）、主編江寶釵教授（右四）、名作家李昂（左三）等人，共同發表新書。記者魯永明／攝影
嘉市府文化局上午在東門町1923舉行「快義人生張李德和詩書畫全集」新書發表會，市長黃敏惠（右三）、主編江寶釵教授（右四）、名作家李昂（左三）等人，共同發表新書。記者魯永明／攝影

嘉市府文化局上午在東門町1923舉行「快義人生張李德和詩書畫全集」新書發表會，市長黃敏惠、主編江寶釵教授、名作家李昂等人，共同發表新書，張李德和詩書畫全集在嘉義建城321年重新出版，是深具意義文化里程碑，象徵嘉義深厚人文底蘊不斷再演繹發揚。

新書發表，育人國小學童「諸羅春色」詩作吟頌揭幕；黃敏惠接受書法大家杜忠誥題贈墨寶「快義人生」，朗讀「家意‧以城為家」，李昂與中正大學台灣文學與創意應用研所教授江寶釵對談；中正台文創應所所長李知灝、逢甲大學通識教育中心助理教授吳東晟，中興大學學生賴亮潔台語演繹「琳瑯山閣」詩作朗誦。

張李德和（1893-1972）、字連玉，雲林西螺人。台北國語學校附屬女學校技藝科（第三高等女校的前身）畢業，嫁嘉義醫師張錦燦，在其諸峰醫院主持「琳瑯山閣」會集，詩友唱酬，成為在地著名文化沙龍。作品兼含詩、文、書、畫，詩作風格清新雅麗，數量豐富，是日治時期台灣最具代表性的女性文人之一。

張李德和有十全才女之譽，名滿詩畫界。創作以詩歌最為豐富，達千餘首，體裁更是跨歌行、古詩、律絕、詩鐘、多人共作聯吟、題畫、慶弔的對聯。詩歌之外，另有詞、賦、散文、序跋等。全書依體裁分劃為3輯，並以創作時序編次：輯一詩歌、聯吟；輯二為詞賦、散文、序跋；輯三生平年表、簡歷與傳略。

黃敏惠說，文化建設是城市進步基石，文學是堅持價值的養分。「快義人生張李德和詩書畫全集」在嘉義建城321年重新出版，是深具意義的文化里程碑，象徵嘉義深厚人文底蘊，盼透過詩文出版與廣大讀者共享文學之美，更期許未來嘉義文學以更多元樣貌呈現，成為文學光，照亮城市。

書畫詩文全集經1年蒐集、研究、重新整理出版，含詩文集2冊及書畫集1冊，江寶釵說，今年適逢「全島詩人大會」90+1周年，張李德和詩書畫全集距上次出版時隔25年，此次重編纂再版別具意義。

除紙本書，文化局策劃「檜意城市沓沓行─綴著張李德和踅嘉市」文學地圖導覽活動，由活泉尋鷗社老師方婷婷、中正大學中文系助理教授蔡翔任、老師周子薇，以中台雙語解說，帶民眾穿梭與詩人生命軌跡息息相關城市巷弄，感受嘉義豐富文學與歷史魅力。

「快義人生張李德和詩書畫全集」除贈送嘉市各級學校圖書館推廣閱讀外，也將在政府出版品展售中心、國家書店、五南書局、三民書局及各大網路書店上架銷售，歡迎有興趣讀者選購。

日治時期台灣最具代表性女性文人張李德和全集新書發表。記者魯永明／攝影
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台灣文學 嘉義

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