親子好去處！台南新化虎頭埤蟋蟀館轉型今開幕 全新生態展吸睛

台南新化虎頭埤風景區蟋蟀館整修完成，轉型全新親子環教生態館今天重新開幕。台南市長黃偉哲與民眾親子一同見證這座獨具特色的生態教育場館全新亮相。

全新親子環教生態館延續「蟋蟀」為核心主題，運用多媒體與實體展示方式，傳遞生態知識。館內除呈現蟋蟀的成長歷程與習性，也介紹傳統鬥蟋蟀文化、飼養技巧及雌雄辨識等內容，寓教於樂具教育價值。

黃偉哲表示，整修後的生態館不僅提升設施品質，更成為虎頭埤的重要亮點。來這裡不僅可提升科普知識，更是一個親子共遊的好地方。

他指出，館內完整呈現蟋蟀從卵到成蟲生命週期，並結合在地文化與環境教育，讓遊客深入了解富有趣味的昆蟲知識。無論是暑假期間，還是平常作為戶外教學場所都非常適合。孩子們可深入了解蟋蟀生態與生活習性，進而喜愛上新化的吉祥物蟋蟀。

慶祝開館現場舉辦「小蟋蟀熱鬧入厝派對」活動，許多親子共襄盛舉。孩童們透過五感體驗活動，在聲音、色彩與自然互動中展開「夏日生態冒險」。活動開放報名後迅速額滿，顯示民眾對親子自然教育關注支持。

觀光旅遊局指出，整修後的環教生態館導入「自然、永續、共融」理念，空間設計採環保建材，優化參觀動線，提升整體參觀品質。將作為生態教育推廣據點，結合周邊全齡式遊憩設施與東岸探索露營區、雨豆樹廣場等資源，提升虎頭埤整體旅遊服務能量。