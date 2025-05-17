新化五寶節結合健走今登場 「邊走邊吃」這5種農產品

台南新化「五寶節」今天在虎頭埤風景區登場，新化區農會結合健走、市集、食農教育辦活動，號召上千民眾林中健走吸芬多精、品嘗「五寶」美食，感受新化在地農業與文化的「農村新魅力」。

活動以「台南好七淘．新化暖暖蛇」為主題，健走路線2公里，沿途設置多個補給站，提供新化「五寶」五大代表性農產鳳梨、地瓜、芝麻、竹筍、橄欖，讓民眾邊走邊吃，在運動中認識當地農產。

「青農聯合市集」則邀請台南32區農會青農參與展售，多樣在地農特產品從新鮮蔬果、手工食品到創意農產加工品，琳瑯滿目，展現台南農業的創新與活力。

新化農會還安排「食農教育體驗區」，推出芝麻蹦米香DIY課程，讓親子家庭透過動手做、一起學的過程，了解芝麻的種植及應用，增進對食材與農業的認識。

農業局長李芳林表示，虎頭埤是台灣最早設立的灌溉水庫，供應新化農田用水，也見證當地農業發展。市府整建後轉型為兼具歷史、人文與自然景觀的旅遊勝地，今年將五寶節移至虎頭埤舉辦，是希望帶領更多人走進農村、認識農業，進一步活絡在地經濟與觀光。

農會輔導科王科長仁志表示，五寶節不僅是新化年度農業盛事，也成為串聯農產、觀光與教育的多元平台。邀請全台民眾走進新化、品味農村，感受「產業與文化共融、健康與趣味並進」的新農業魅力。

市長黃偉哲說，「吃健康」也是新化五寶更進一步的意義。鳳梨、地瓜、芝麻、竹筍、橄欖這五寶不但好吃，且都富含對身體有好處的營養素，例如地瓜葉有纖維質、鳳梨酵素等，可說是「美味五寶」、「健康五寶」，希望能將新化五寶介紹給更多民眾，也歡迎大家作為伴手禮，推廣到全台灣。