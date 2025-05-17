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嘉義藝術節饗宴 火車站前幻彩絲線裝置藝術吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義火車站廣場最近有個名稱「虹現Rainbow Threadscape」裝置藝術，由幻彩絲線構成沉浸式藝術裝置，吸引市民遊客駐足觀賞。記者魯永明／攝影
嘉義火車站廣場最近有個名稱「虹現Rainbow Threadscape」裝置藝術，由幻彩絲線構成沉浸式藝術裝置，吸引市民遊客駐足觀賞。記者魯永明／攝影

「這是什麼？幻絲日夜散發不同光彩，好特別喔！」人來人往嘉義火車站廣場最近有個名稱「虹現Rainbow Threadscape」裝置藝術，由幻彩絲線構成沉浸式藝術裝置，吸引市民遊客駐足觀賞，市府文化局說，2025嘉義藝術節即日起到25日，分別在火車站前廣場、市立美術館前廣場、文化公園展出裝置藝術。

「虹現」裝置藝術企劃團隊青風創造公司，執行團隊諸羅設計塾，策展顧問呂武隆，裝置設計作者李思敏、甘荃。「虹現」是1座由幻彩絲線構成的沉浸式藝術裝置，象徵城市中無數細碎思緒交織。

每條絲線皆如念頭般輕盈飄動，匯聚成如彩虹般變幻視覺景觀。觀眾穿梭彷彿行走在城市潛意識織網，觸碰每道光影與思緒連結。作品呼應今年嘉義藝術節「多元」、「繽紛」與「歡慶」活動精神，期望在日常都市中創造歡欣又奇幻感官體驗。

文化局說，嘉義藝術節2017年創辦至今，成為南台灣受矚目藝文活動，活動目的讓藝術融入市民生活，透過多樣化表演、展覽、市集及公共藝術，串聯城市空間與地方文化，為市民遊客帶來藝術饗宴。

本屆藝術節以「都市奇幻派對」為主題，結合藝術、空間與群體參與，營造出充滿多元、藝術與歡慶精神城市盛典。透過色彩、光影與結構設計，打造系列互動性與沉浸感兼具的公共裝置。

藝術裝置在火車站前廣場、市立美術館前廣場、文化公園展出，邀請市民遊客深入其中，感受奇幻場景帶來的視覺與感官衝擊。透過這些裝置，觀者得以跳脫日常感官慣性，從全新角度重新審視城市紋理與生活節奏。這些作品不僅是節日氛圍視覺象徵，更是促進公共交流與激發城市想像的重要媒介。

嘉義火車站廣場最近有個名稱「虹現Rainbow Threadscape」裝置藝術，由幻彩絲線構成沉浸式藝術裝置，吸引市民遊客駐足觀賞。記者魯永明／攝影
嘉義火車站廣場最近有個名稱「虹現Rainbow Threadscape」裝置藝術，由幻彩絲線構成沉浸式藝術裝置，吸引市民遊客駐足觀賞。記者魯永明／攝影
嘉義火車站廣場最近有個名稱「虹現Rainbow Threadscape」裝置藝術，由幻彩絲線構成沉浸式藝術裝置，吸引市民遊客駐足觀賞。記者魯永明／攝影
嘉義火車站廣場最近有個名稱「虹現Rainbow Threadscape」裝置藝術，由幻彩絲線構成沉浸式藝術裝置，吸引市民遊客駐足觀賞。記者魯永明／攝影
嘉義火車站廣場最近有個名稱「虹現Rainbow Threadscape」裝置藝術，由幻彩絲線構成沉浸式藝術裝置，吸引市民遊客駐足觀賞。記者魯永明／攝影
嘉義火車站廣場最近有個名稱「虹現Rainbow Threadscape」裝置藝術，由幻彩絲線構成沉浸式藝術裝置，吸引市民遊客駐足觀賞。記者魯永明／攝影
嘉義火車站廣場最近有個名稱「虹現Rainbow Threadscape」裝置藝術，由幻彩絲線構成沉浸式藝術裝置，吸引市民遊客駐足觀賞。記者魯永明／攝影
嘉義火車站廣場最近有個名稱「虹現Rainbow Threadscape」裝置藝術，由幻彩絲線構成沉浸式藝術裝置，吸引市民遊客駐足觀賞。記者魯永明／攝影

嘉義 火車站 藝術節

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