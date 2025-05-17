1.47億打造嘉義市湖子內公園 工程品質挨轟

嘉市府開發湖子內新社區，花1.47億建設第一期公園完工驗收，居民使用缺失多，議員王浩昨天質詢批工程品質荒腔走板，家長譏諷遊樂場無遮蔭熱到可煎蛋，還有溜不下去的溜滑梯；建設處長田長沛說，工程保固期限，會督促廠商改善。

王浩播放踏勘拍攝照片說，面積11.8公頃湖子內公園第一期，去年驗收前對遊戲場缺失要求改進，當時建設處長田長沛承諾公園「非常實用、不錯」，1年過去市民對公園成果不埋單，休憩亭座椅區外露至屋簷外，沒遮雨遮陽功能。「蝴蝶廊道區」宣傳不實，周邊奄奄一息的植物、雜草堆積高至小腿肚，民眾難坐，沒見到蝴蝶、蜜蜂；戶外表演廣場至今沒表演人潮，座椅前多處坑洞易踩空。

王浩說，民生公園親子廁所有尿布台、給皂機、烘手機，湖子內公園沒有；遊戲場無軟墊，高溫無遮陽不撐傘會中暑；低矮獨木橋對孩子沒有挑戰、園區三角錐比人多、滿布裂痕的地板、充滿陷阱人行道磚、未補充狗便袋清潔箱，以及多處路面不平、高度落差。

王浩指出，其他縣市社區公園遊樂場可做到基礎品質，一區一特色，每次市府追加公園預算，議會都支持，1.47億湖子內公園品質卻令人堪憂，第二期前年規畫，去年追加2千萬預算，規畫逾2年，13處公園仍未開工，效率太差。

田長沛說，湖子內公園1.8公里綠廊道對居民與生態很重要，會檢討工程缺失，目前仍在保固期，會要求廠商修復到位，第二期工程完成規畫設計，追加2千萬預算，3次招標流標檢討重新上網，昨天第4次開標僅1家廠商投標流標，將邀標提高投標意願，盼第二期工程早日啟動，兒童遊戲場納入遮蔭設計，會嚴守工程品質，確保施工成果符合市民期待。