超人氣！10萬顆雲林黃金粽搶購一空 西螺農會加製萬粽分贈弱勢

雲林縣西螺農會推出的黃金粽，八萬顆網路訂購秒殺，號稱是雲林的「人氣粽」，為讓弱勢家庭也能享用黃金粽，西螺農會特趕工加製一萬顆，今天由雲林縣長張麗善、農會總幹事廖錦富親贈給雲林家扶中心及華山基金會，同時也分送給西螺辛勞工作的清潔隊員和警方、醫護人員，讓大家共度溫馨的黃金端午。

西螺鎮農會今天舉辦「五月飄粽愛心黃金粽」捐贈儀式，雲林縣長張麗善、縣農會總幹事陳志揚、西螺鎮農會理事長張宗南、常務監事廖新發及總幹事廖錦富一起藉由一萬顆黃金粽的捐贈，表達對平日默默付出愛心的團體及醫護警消，獻上致敬與感謝。

張麗善說，西螺以濁水米聞名，更是醬油的故鄉，西螺鎮農會結合台農76號黃金米及農會監製的清建醬油，還有雲林豬肉及花生，製作出超美味的黃金粽，美味又健康，在網路推出，10萬顆香粽不到3天秒殺訂購一空，可說是國內超人氣肉粽。

她說，今天藉由黃金粽捐贈，讓弱勢的人和單位品嘗到黃金米粽的美味，更也是雲林良品最好的宣傳，推向更廣闊的舞台，讓更多消費者認識雲林優質農產品。

西螺農會總幹事廖錦富也表示，今年10顆黃金粽一開放網路訂購很快秒殺完售，為讓愛心團體、辛苦的醫護警消人員也能一嘗黃金粽的美味，農會特別追加製作一萬顆愛心黃金粽，向平時默默付出、守護地方的團體和個人表達敬意。